Starkes Signal für Klimaschutz

Kupprichhausen. Die Hochwasserkatastrophe von 1984 ist vielen Menschen im Schüpfer Grund noch aus eigener Anschauung vertraut. Noch heute ist in Erzählungen zu spüren wie bedrohlich die Flutwelle wirkte.

Schutz vor Flutwellen

Vor gut 20 Jahren wurde in vorausschauender Haltung und mit dem Willen zur nötigen Investition ein Hochwasserrückhaltebecken oberhalb von Kupprichhausen gebaut, das die Ortschaften im Schüpfbachtal vor weiteren Flutwellen schützen soll.

Am Gewitterfeiertag haben sich nun erstmals fast 70 evangelische und katholische Christen zu einem ökumenischen Gottesdienst am Hochwasserdamm versammelt. Karin Körner, Ortsvorsteherin von Kupprichhausen, zeigte in ihrem Grußwort eindrucksvoll, wie dankbar die Menschen für den Schutzdamm seien und wie froh, dass die letzte Katastrophe kein Menschenleben forderte.

Vor extremen Ereignissen

Pfarrer Dr. Heiner Kücherer wies in seiner Ansprache darauf hin, dass Starkregenereignisse die Region künftig mehr fordern werden als in den letzten Jahren. Laut der neuen Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Umweltbundesamtes werde bei der schleichenden Erderwärmung gerade der Südwesten Deutschlands von extremen Klimaereignissen wie Dürre und Starkregen betroffen. Die Folgen des Klimawandels rücken in den Nahbereich.

In Anlehnung an die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus ermutigte der evangelische Geistliche, neue Modelle von Teilhabe (E-Car-Sharing) zu entwickeln, der Frage nach Verzicht an individueller Freiheit nicht auszuweichen und Empathie für die Schönheit wie das Leiden der Schöpfung zu entwickeln.

Das Göttliche sei nach Papst Franziskus „im winzigsten Staubkorn unseres Planeten“ zu finden. Die Kirchen seien sich auf dem Weg in die klimaneutrale Gesellschaft einig: „Weniger Energieverbrauch ist mehr an Lebensqualität“.

Gebete aus der Enzyklika

Hedwig Appel feierte die Liturgie mit anrührenden Lesungen und Gebeten aus der päpstlichen Enzyklika. Und der Musikverein Kupprichhausen umrahmte den Gottesdienst mit Instrumentalstücken.

Die zahlreichen Besucher zeigten sich dankbar für einen erfrischenden ökumenischen Impuls an ungewohntem Ort.