Boxberg. Gute Nachrichten hatte Forstdirektor Karlheinz Mechler bei der Vorstellung des Betriebsplans für den Boxberger Stadtwald im Forstwirtschaftsjahr 2022 im Gepäck. Per Saldo sieht die Kalkulation ein Plus von 26 200 Euro vor. Beim Rückblick auf den Vollzug 2020mit einem Überschuss von rund 102 000 Euro, erscheint das zwar wenig, darin ist allerdings die Bundeswaldprämie von rund 98 000 Euro enthalten, die nur einmalig gezahlt wurde, wie Mechler am Montag in der Gemeinderatssitzung informierte.

Die eigentlich gute Botschaft für die Stadt Boxberg, die der scheidende Forstdirektor in seiner letzten Rede vor dem Boxberger Gemeinderat hatte, war allerdings seine Einschätzung über den Gesamtzustand des Boxberger Stadtwaldes: „Der Boxberger Stadtwald ist gut aufgestellt, krisenfest und betriebssicher“. Trotz der Schäden habe der Wald den Belastungen, unter denen die Wälder der hiesigen Region leiden, bisher sehr gut widerstanden. Der Bestand sei vielfältig und robust und damit auch „weitgehend klimastabil“. Das liege daran, dass der Boxberger Stadtwald nur einen geringen Anteil an trockenheitsempfindlichen Baumarten wie Fichte und Buche ausweise. Zudem hätten sich die Bäume auf den schlecht wasserversorgten Standorten an die schwierigen Bedingungen angepasst. Als besonders schmerzlich bezeichnete Mechler die empfindlichen Einbußen beim Holzverkaufspreis.

Der Vollzug des laufenden Forstwirtschaftsplans 2021 laufe wie geplant, wie Michael Laible vom Kreisforstamt Main-Tauber berichtete. Der Einschlag beträgt zurzeit 3500 Festmeter. An Zwangsnutzung wurden 550 Festmeter verbucht, davon 190 Festmeter Käferholz und 340 Festmeter Dürre- und Pilzschäden.

Für den Betriebsplan 2022 ist ein Holzeinschlag von 5700 Festmeter vorgesehen. Die Hiebe verteilen sich über den gesamten Stadtwald. In den älteren Beständen erfolgt die motormanuelle Holzernte durch die städtischen Waldarbeiter. In bestimmten Bereichen kommt aber auch der Vollernter (Harvester) zum Einsatz. Bei den Erstdurchforstungen in jungen Laubbeständen werden auch wieder Flächenlose anfallen und ausgegeben. Der Haushaltsvoranschlag sieht Einnahmen von 436 700 Euro vor. Die Aufwendungen belaufen sich auf 410 500 Euro was im Saldo einen Überschuss von 26 200 Euro ergibt. In seinem Schlusswort betonte Laible, dass es jetzt vorrangig darum gehe, den Boxberger Stadtwald zukunftsfit zu machen. Dabei wolle man besonders auf die Jungbestände und vor allem auf die Bestände mit starker Naturverjüngung achten. pal

