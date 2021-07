Spannender Blick auf Streuobstwiesen

Das Ökomobil war zu Besuch bei der Nabu-Gruppe Boxberg. Das Thema Streuobstwiese wurde von vielen Blickwinkeln beleuchtet.

Boxberg. Werner Paech vom Regierungspräsidium Stuttgart informierte beim Besuch des Ökomobils über den Lebensraum Streuobstwiese. Paech lenkte seinen 7,5 Tonner an den Rand der vereinseigenen Streuobstwiese in Boxberg. Er wurde begleitet von zwei Assistentinnen, die Ihr freiwilliges ökologisches Jahr beim Ökomobil, dem rollenden Naturschutz-Labor des Regierungspräsidiums Stuttgarts, absolvieren.

Trotz 30 Grad im Schatten konnten Paech und seine zwei Assistentinnen schnell die zwölf Teilnehmer begeistern. Sie erfuhren, dass es über 2000 verschiedene Obstsorten in Deutschland gibt und früher durch die Beweidung von Schafen und Rindern die Flächen unter den Obstbäumen freigehalten wurden. Dadurch entwickelte sich eine spezielle Tier- und Pflanzengesellschaft mit einer einzigartigen Artenvielfalt. „Heute werden in der Regel die Wiesen zwei Mal im Jahr gemäht und kaum gedüngt, um diese Vielfalt weiter zu gewährleisten“, wurde betont.

Um zu sehen, wie es nunmehr um die Artenvielfalt bestellt ist, „schwärmten“ die Teilnehmer mit der Aufgabe in die Wiese, möglichst viele verschiedene Blüten wilder Blumen zu sammeln. Im Vorfeld gefragt, welche Blumen sie auf der Wiese bereits gesehen hätten, wurden insgesamt neun verschiedene Arten genannt.

Nach 30 Minuten hatten die Teilnehmer jeweils zwischen acht und 24 verschiedene Blumen auf der Wiese gepflückt. Und Werner Paech war begeistert, wie viele Blumen die Teilnehmer auch bereits namentlich kannten. Danach fand eine weitere Bestimmung mit Hilfe von Bestimmungsbüchern statt. Paech war wiederum von der Gruppe angetan, dass keiner auf Bestimmungs-Apps via Smartphone zurückgriff, wie das ansonsten wohl oft der Fall sei. Wobei er zugestand, dass es diesbezüglich sehr gute Apps gibt – aber bei der Bestimmung mittels Bestimmungs-Buch bleibe einem die gefundene Pflanze in der Regel besser im Gedächtnis, fand er.

Zur weiteren Vielfalt einer Streuobstwiese gehört natürlich auch eine vielfältige Insektenpopulation, die selbstverständlich auch mit der Artenvielfalt der vorkommenden Futterpflanzen eng verbunden ist. Somit war nunmehr besondere Konzentration gefragt, um möglichst verschiedene Exemplare in Film-Döschen zu bugsieren. Nachdem dann auch noch der Transfer in die Glasschälchen samt -deckel ohne Flucht gelungen war, konnte jeder Teilnehmer an seinem bereit gestellten Mikroskop seinen „Fang“ in Augenschein nehmen. Dabei stieg die Faszination an den schillernden Körpern, Kauwerkzeugen und ausgefallenen Greifzangen der teils an Science Fiction Darsteller erinnernden Kreaturen.

Mittels eines Mikroskopes im Ökomobil, das Werner Paech mit einem auf der Wiese aufgestellten Flachbildschirm verband, wurde dann versucht, die Ameisen, Wanzen, Käfer und Spinnen in Großaufnahme gemeinsam zu bestimmen. Wobei die Artenvielfalt in dieser Spezies sehr groß ist und somit nicht jede Bestimmung ganz genau möglich war. So ließ das Ökomobil alle Teilnehmer in faszinierende Naturwelten abtauchen. Claudia Schlör bedankte sich im Namen der Nabu-Gruppe Boxberg bei Werner Paech und seinen zwei Assistentinnen für den kurzweiligen Nachmittag.