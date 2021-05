Singen als eine große Leidenschaft

Epplingen. Gustav Ruck ein Epplinger „Urgestein“ und seine Frau Marlis, geborene Hettinger, feiern an diesem Samstag ihre goldene Hochzeit.

AdUnit urban-intext1

50 Jahre sind es her, seit sie sich in der evangelischen St.-Martins-Kirche in Schweigern das „Ja“-Wort gaben. Beide kennen sich schon von Kindheit an, aber so richtig gefunkt hat es schließlich beim Tanzen beim Sonnenwirt in Schweigen.

Gustav und Marlis Ruck sind 50 Jahre verheiratet. © Waltraud Henninger

Gustav Ruck hat in Epplingen die Schule besucht, danach den Beruf des Maschinenschlossers bei der damaligen ZAP in Schweigern erlernt und bei der Nachfolgefirma Geze, bis zur Firmenschließung weiter gearbeitet. Danach wechselte er als Hausmeister zu Admont Moden in Bobstadt bis zum Erreichen des Rentenalters.

Ihn könnte man als „Tausendsassa“ bezeichnen – immer umtriebig in allen Ehrenämter. Sei es nahezu 30 Jahre in der Kommunalpolitik Boxberg, als Epplinger Ortsvorsteher, 22 Jahre als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, 15 Jahre stellvertretender Stadtkommandant Boxberg und danach 13 Jahre Alterskommandant. Seit 1964 war er in allen Bereichen der Feuerwehr und Kommunalpolitik aktiv. Ebenfalls gehörte zu seinem Hobby das Singen im Epplinger Gesangverein, dort war er von den 60 Jahren aktive Zeit 30 Jahre im Vorstand tätig war. Die Krönung seines Tuns war neben vielen Auszeichnungen und Ehrungen, die die Wände seines Partyraums schmücken, die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg durch Ministerpräsident Kretschmann.

AdUnit urban-intext2

Seine Frau Marlis, in Schweigern geboren, in Boxberg zur Schule gegangen, hatte lange Zeit als Kindergartenhelferin im Schweigerner Kindergarten gearbeitet, bevor sie als Näherin für zehn Jahre zu Admont Moden wechselte. Die längste Arbeitszeit verbrachte sie bei Menue Manufaktur Hofmann in Schweigern bis zu ihrer Rente.

Sie ist gleichfalls gerne unter Menschen, daher hat ihr die langjährige Arbeit als Bedienung oder Köchin beim ehemaligen Sonnenwirt Schweigern großen Spaß gemacht. Und wie es so Usus war, stand die Ehefrau ihrem Mann in der Öffentlichkeit überall da zur Seite, wo sie gebraucht wurde – sei es bei allen dörflichen Festlichkeiten, die Zuständigkeit für den örtlichen Blumenschmuck und das Reinigen des Rathauses.

AdUnit urban-intext3

Zu ihren Hobbys gehört seit fünf Jahrzehnten bis zum heutigen Tag ebenfalls das Singen im Chor. Marlis Ruck liebt ihre schöne Wohnung, ihren bunten Garten und kocht gerne.

AdUnit urban-intext4

Das Jubelpaar hat zwei Kinder und zwei Enkel, ihr ganzer Lebensinhalt. Sie sind immer für sie da, wenn sie gebraucht werden, was auf Gegenseitigkeit beruht. Da beide sehr gesellige Menschen sind und eine große weitere Familie und Verwandschaft haben, ist ihr größter Wunsch, wieder einmal mit allen zu feiern.

Die beiden werden einen schönen Ehrentag erleben. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an. wahe