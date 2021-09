Siboto de Wollechingen war Zeuge

Wölchingen wird 800 Jahre alt. Die Siedlung selbst ist viel älter. Geschrieben erscheint der Name erstmals 1221. Eine Urkunde nennt den Templer „Siboto de Wollechingen“ als Zeuge.

Wölchingen. Wölchingen dürfte als dauerhafte Siedlung im Zuge der fränkischen Landnahme im sechsten siebten Jahrhundert gegründet worden sein. Dafür spricht der Namenstypus, die Endung auf -ingen. Das gegenüberliegende Wanshofen, die Boxberger Ursiedlung, wird wohl im siebten oder achten Jahrhundert entstanden sein. Die Geschichte beider Siedlungen ist untrennbar verbunden.

Urkunde von 1221. © Dieter Thoma

Im Komburger Schenkungsbuch (entstanden vor 1120) ist eine „religiosa femia Gota de Bocchesberc“ (eine „religiöse Frau Guta von Boxberg“) vermerkt. Für Historiker Dr. Helmut Neumaier bezeugt der Zusatz „de Bocchesberc“ erstmals schriftlich eine Höhenburg oberhalb der Talsiedlung Wanshofen. Die Edelfreien von Bocchesberc sind eng mit den damaligen Staufer-Regenten verbunden.

Das zwölfte Jahrhundert ist ein Zeitalter der Kreuzzüge. Es bilden sich drei geistliche Ritterorden: Johanniter, Templer und Deutschherren. Sie verknüpfen geistliche Regeln mit ritterlichen Aufgaben.

Die Johanniter leben in ordensähnlichen Gemeinschaften, verbunden mit karitativen Aufgaben und bewaffnetem Kampf. Zum Symbol wird später das achtspitzige Kreuz (Malteserkreuz) nach den acht Seligpreisungen der Bergpredigt. Das Motto: „Christi Feinden zu wehren und dem Nächsten zu dienen.“

1192 macht Kraft von Boxberg ein Pilgergelübde. In Anwesenheit von Kaiser Heinrich VI gelobt er, künftig im Johanniter-Spital in Jerusalem zu dienen. Zugleich verschenkt er Land und Einkünfte an den Orden. So kommen die Johanniter hier. Mit den Jahren ziehen erste Ritter nach Wölchingen. Johanniter und Templer sind geistliche Brüder, so wird wohl auch Siboto bei bzw. mit den Johannitern in Wollechingen gelebt haben. Wie Claudia Wieland vom Staatsarchiv herausgefunden hat, ist die Bronnbacher Urkunde nur mit Ausstellungsjahr datiert. Franz Josef Mone hat 1851 eine Inhaltsbeschreibung (Regest) veröffentlicht.

Über Templer in Wollechingen gibt es keine Dokumente, über den Werdegang der Johanniter nur Spärliches. Es bestand schon vor 1249 eine bedeutende Niederlassung mit mehreren Rittern. Als das berühmteste Zeugnis der Johanniter gilt die Wölchinger Kirche, eine spätromanische, dreischiffige Pfeilerbasilika, heute meist „Frankendom“ genannt. Auch über die Entstehung der Kirche gibt es keine Dokumente. Nach Erkenntnissen der Kunsthistoriker wurde das Gotteshaus von etwa 1230 bis 1260 gebaut. Voraus ging wohl ein Zusammenwirken von Johanniterorden und den Edelherren von Boxberg; eventuell waren auch Templer beteiligt.

Die Edelherren bleiben den Johannitern eng verbunden. Heinrich von Boxberg ist 1260 bis 1272 Großprior (Oberster Verwalter) des Ordens für ganz Deutschland. Er übt das Amt vorwiegend von seiner Kommende in Wölchingen aus. 1287 vermachen die Boxberger Edelfreien ihren gesamten Besitz (Boxberger Burg, Stadt und Herrschaft) den Johannitern – und erhalten ihn als Lehen zurück. Der Orden verlegt nun seinen Herrschaftssitz auf die Burg über der Stadt und die Boxberger Herrschaft wird für Wölchingen maßgebend.

Erst Jahrhunderte später, 1836, erringt Wölchingen den Status einer selbstständigen Gemeinde. Soweit die schriftliche Überlieferung zurückreicht, bildeten Wölchingen und Boxberg eine Gemeinde mit gemeinsamer Gemarkung, Vermögen, Rathaus und anderem.

1578 bestätigt Kurpfalz den „Gerichts zwang und recht zue Boxberg“: das Ortsgericht wird mit zwölf Geschworenen, Schöffen oder Richtern besetzt, „8 zu Boxberg und 4 zu Wölchingen … altem Brauch nach“.

Zwar meldete Wölchingen in den Erhebungen von 1610 bis 1732 stets mehr Familien, mehr Haushalte. Aber Boxberg war die Herrschaftsgemeinde. Eine gewisse Selbstständigkeit hatte Wölchingen: ein eigenes Gerichtssiegel. Von 1583 bis 1793 sind auch eigene Schultheiße belegt. 1786 ordnet die pfalz-bayrische Regierung die Kassierung des Wölchinger Gerichtssiegels an; Anlass unbekannt. Alle gerichtlichen Vorfälle Wölchingens mussten nun beim Stadtgericht zu Boxberg behandelt werden. Als Napoleons Herrschaft zusammenbricht, melden sich die Wölchinger „unterthänigst“ zu Wort. Ihre Bitte betrifft die „Wiedererhaltung eines OrtsVogtes statt eines Staabhalters“. 1814 stellt das Großherzoglich-Badische Bezirksamt dem Boxberger Stadtrat Fragen „betr. Trennung des Orts Wölchingen von dem Verband mit Boxberg“.

Die Boxberger lehnen eine Scheidung kategorisch ab. Bei Gemeindetreffen fordern die Wölchinger die Trennung, Boxberg widersetzt sich. So geht das nun Jahr um Jahr. Auf der Sitzung vom 9. Juni 1830 geben die Boxberger Vertreter schließlich nach; sie stimmen einer Scheidung zu.

Und tragen sofort gegenüber höherer Stelle die Probleme der Trennung vor. Das Mannheimer Kreisdirektorium beantragt 1830, die Vereinigung zu belassen – das Karlsruher Innenministerium erlaubt dagegen die Trennung. Es folgen komplizierte Verhandlungen. Im Juli 1831 ist die vorläufige Grenze der Gemarkungstrennung festgelegt. Zäh folgen weitere Teilungen: Gebäude, Waldungen, Baulasten, Steuerlisten…

Vor „Unterdrückern“ retten

Den Wölchingern geht das zu langsam. Mehrmals bitten sie das Innenministerium, „uns bald aus den Händen unserer Unterdrücker zu retten“. 1833 wird das Gesetz zur Gemeindetrennung und die Erhebung Wölchingens zu einer eigenen Gemeinde genehmigt. Boxberg erhebt dagegen Rekurse, die das Ministerium verwirft. Doch Boxberg verzögert weiter.

Das dortige Bezirksamt muss die Stadt schließlich zur sofortigen Gemarkungsversteinung verpflichten und setzt die erste Wölchinger Bürgermeisterwahl auf den 11. April 1836 fest. Gewählt wird der bisherige Stabhalter, Lamm-Wirt Jakob Scheidel. Die ersten drei Gemeinderäte werden Kannen-Wirt Franz Kurtz und die beiden Gerber Michael Ruthard und Adam Herm. Die neue Gemeinde besteht aus „140 Familien oder 590 Seelen“.