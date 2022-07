Serenade auf dem Schlossberg

Boxberg. Der Musikverein Umpfertal Boxberg veranstaltet wieder ein musikalisches Wochenende auf dem Boxberger Schlossberg. Im gemütlichen Ambiente der Burgruine erwartetdie Besucher gleich an zwei Tagen ein spannendes musikalisches Programm.

Am Samstag, 23 Juli, ab 20 Uhr präsentiert das Große Blasorchester des Musikvereins Umpfertal eine Serenade in stimmungsvoller Beleuchtung.

Am Sonntag, 24. Juli, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Verabschiedung der Vorschüler des evangelsichen Kindergartens „Schatzkiste“ statt. Im Anschluss zeigt ab ca. 11 Uhr die Miniband ihr Können, bevor die Musikkapelle Kupprichhausen ab 12 Uhr zu Frühschoppen und Mittagessen spielt. Ab 14 Uhr rundet die Jugendkapelle den Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm bei Kaffee und Kuchen ab.

Für das leibliches Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Die Parkmöglichkeiten auf dem Schlossberg sind begrenzt. Ein Shuttle-Service ab dem Sportheim in Boxberg steht am Samstag ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 9.15 Uhr zur Verfügung. Toiletten sind vorhanden.

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.