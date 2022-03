Seniorentreff wird eingerichtet

Schweigern. Ein Rückblick sowie die Weichenstellung für die Entwicklung des Dorfes waren Themen der Sitzung des Schweigerner Ortschaftsrates.

Trotz der Corona-Einschränkungen sei die Ortsverwaltung 2021 aktiv gewesen, sagte Ortsvorsteher Ferdinand Eck und erinnerte an die zwölfte Auflage der Aktion Saubere Landschaft, Aufstellung eines Bücherschrankes am Rathaus, Schmücken des Marktplatzes an Ostern und Weihnachten durch die Rentnertruppe, Pflanzung von Blumen und Bäumen an der Sitzgruppe an der Bahnunterführung, Herrichten eines Besprechungsraumes im Rathaus, Ausbesserung der Beschriftung eines Ehrenmals im Friedhof, Übergabe des Baugebietes Sonnenstraße sowie Eröffnung der Wurst-und Fleischautomaten in der Sonne sowie des Netto-Marktes.

Angebracht wurde ein neuer Informationskasten am Rathaus. Hier werden Ereignisse, Neuigkeiten oder sonstige Informationen aus dem Ort präsentiert. Auch die örtlichen Vereine können diesen nutzen, um ihre Veranstaltungen zu veröffentlichen. Ebenfalls werden der Veranstaltungskalender, Wanderwege zum Aussichtspavillon und örtliche Einrichtungen dargestellt.

Verbreitert wurde die B 292 mit Abbiegespuren Richtung Unterschüpf. Für die Fußgänger wurde eine neue Querungshilfe zum Fußweg des Einkaufsmarktes durch das Straßenverkehrsamt Tauberbischofsheim geschaffen. In Kürze werden in diesem Bereich noch mehrere Verkehrsschilder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung angebracht. Dies sei dringend nötig für die Sicherheit der Fußgänger, so Eck. Eine Beleuchtung würde ebenfalls hierzu beitragen.

Ab Mai 2022 wird für die Senioren ein monatlicher Seniorentreff 60 plus von der Ortsverwaltung eingerichtet. Das gesellige Beisammensein wird von Ferdinand Eck und Wilfried Münz organisiert. Es werden Veranstaltungen und bei Interesse auch Tagesausflüge angeboten. Der Anteil der Senioren wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen und dies hat auch unterschiedliche Auswirkungen auf das kommunale Leben in der Gemeinde für die Zukunft. Diese wollen so lange wie möglich hier bleiben.

Die Nachfrage nach Bauplätzen bei der Ortsverwaltung ist derzeit enorm. Gerade junge Familien fragen nach Wohnraum in der Gemeinde.

Aber weiterhin will man sich bemühen leerstehende Gebäude im Altort mit leben zu erfüllen.

Bereits 2010 haben die Ortschaftsräte in den damaligen Sitzungen Schwerpunkte für die zukünftige Weiterentwicklung der Gemeinde als Strategie für die nächsten Jahre festgelegt und diese wurden seitdem schrittweise vollzogen. Dies waren: neuer Erlebnisspielplatz, Leerstände abbauen, neuen Wohnraum schaffen, weitere Geschäfte ansiedeln sowie wenn möglich die Einwohnerzahl zu erhöhen.

Tatsächlich sei die Einwohnerzahl Schweigerns auch stetig gewachsen, so der Ortsvorsteher. Es erhöhte sich dadurch die Anzahl der Schüler in der Grundschule in den letzten Jahren. Der Kindergarten ist gut belegt. Für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sei dies eine positive Entwicklung für die Zukunft Durch weitere Neuansiedlungen von Geschäften in 2021 konnte man gezielt weitere Kaufkraft binden. ov