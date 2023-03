Seniorennachmittag in Boxberg

Boxberg. Zahlreiche Senioren und Seniorinnen aus Boxberg und Wölchingen trafen sich im evangelischen Gemeindehaus, um einen unterhaltsamen Nachmittag zu verbringen. Nach der Corona Zwangspause genossen sie es, sich mal wieder in geselliger Runde treffen zu dürfen . Organisiert wurde der Nachmittag von den beiden Ortsverwaltungen. Dieter Thoma zeigte später Bilder vom Erntedankumzug in Wölchingen aus dem Jahre 1960. Manch einer von den Anwesenden fand sich oder seinen Namen auf einem Bild oder im Vortrag wieder. Wolfgang Schweizer und Edith Eck trugen noch je ein Gedicht vor. Danach gaben die Ortsbeauftragten Throm und Löffler zusammen mit Stadtrat Adelmann an der Gittare eine Premiere ihrer Sangeskunst. Die Gäste stimmten bei den bekannten Melodien kräftig mit ein. Danach wurden die ältesten Teilnehmeraus den beiden Orten geehrt. Geehrt wurden (von links): Hermann Gerner (85 Jahre), Hermann Weber (85 Jahre), Edith Eck (92 Jahre) und Ilse Freudenberger (92 Jahre). Bild: Ortsverwaltung

