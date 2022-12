Sein Leben dem Gemeinwohl gewidmet

Messelhausen. Ein großer Sohn der fränkischen Scholle, Dr. Johann Anton Zehnter, wurde am 24. März 1851 in Messelhausen geboren und starb mit 71 Jahren, am 17. Dezember 1922 in Karlsruhe. Nach dem Besuch der Volksschule und der Gymnasien in Tauberbischofsheim und Wertheim bestand er 1872 mit sehr guten Beurteilungen das Abitur. Nach seiner Militärzeit beim 2. bayerischen Feldartillerie-Regiment studierte er in Würzburg und Heidelberg die Rechtswissenschaften. Dem zweiten juristischen Staatsexamen folgte seine erste Anstellung beim Justizministerium in Karlsruhe.

Zwei Jahre später wurde Zehnter Staatsanwalt in Mosbach, 1882 dann Landgerichtsrat. Über die Stationen Konstanz und Karlsruhe erfolgte hier schon 1892 die Beförderung zum Oberlandesgerichtsrat und zwei Jahre später zum Landgerichtsdirektor in Mosbach. In gleicher Stellung wirkte er von 1895 bis 1904 in Mannheim. Der weitere Werdegang war Landgerichtspräsident in Offenburg; 1910 in Heidelberg und schließlich 1918 Präsident des Ober-landesgerichts Karlsruhe, des höchsten badischen Gerichts.

Die Grabstätte von Dr. Johann Anton Zehnter. © Ludwig Derr

Dr. Zehnter – die Universität Freiburg hatte ihn 1906 zum Ehrendoktor ernannt – besaß nicht nur ausgezeichnete Rechtskenntnisse, er arbeitete auch rasch, gründlich und scharfsinnig; er war ein volkstümlicher Richter, der keineswegs als mild galt, dem es aber nicht allein um Recht und Paragrafen, sondern in erster Linie um den Menschen und die Gerechtigkeit ging.

Kein Wunder, dass ihn nicht allein Fachprobleme beschäftigten. Er besaß eine universelle Bildung, die er immer wieder noch durch Reisen, unter anderem nach Skandinavien, Österreich und in die Schweiz, zu erweitern suchte. Seine besondere Neigung galt der Literatur und der Poesie. Daneben bewegten ihn immer wieder Fragen der Volkswirtschaft und der Politik.

Als Vertreter der Zentrumspartei wurde Dr. Zehnter 1898 mit 72 Prozent der Stimmen des Frankenlandes in den Reichstag gewählt; 1903, 1907 und 1912 wurde er mit ähnlich überzeugenden Mehrheiten in seinem Amt bestätigt.

Nach Ende des 1. Weltkrieges entsandte ihn der Wahlkreis Mannheim - Mosbach-Tauberbischofsheim in die Nationalversammlung; auf eine Kandidatur für die Reichstagswahl des Jahres 1920 verzichtete Dr. Zehnter jedoch im Hinblick auf sein Alter und seine angegriffene Gesundheit.

Dr. Zehnter vertrat während seiner parlamentarischen Arbeit im Reichs- wie im Landtag die Interessen seiner Heimat und dabei besonders der Landwirtschaft, der er nach seiner Herkunft besonders verbunden war. Er arbeitete an zahlreichen bedeutenden Gesetzen maßgeblich mit; besonders in juristischen, volkswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen fiel sein Urteil oft entscheidend in die Waagschale. Zu seinem Wahlkreis hielt Dr. Zehnter stets gute Verbindung.

Hohes Ansehen genossen

Dank seiner klaren und volkstümlichen Reden gelang es ihm immer wieder, den Wählern seine politischen Ziele verständlich zu machen und sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Welches Ansehen Dr. Zehnter genoss, zeigt sich nicht zuletzt in seiner Ernennung zum Mitglied der Viererkommission, die den Entwurf der neuen Verfassung für das Land Baden ausarbeitete. Im Alter von 71 Jahren starb Dr. Zehnter nach einem dem Recht und dem Gemeinwohl gewidmeten Leben am 17. Dezember 1922 in Karlsruhe. Dort fand drei Tage später ein vielbeachteter Trauerakt statt, an dem auch der damalige Staatspräsident Dr. Remmele teilnahm. Die Beisetzung erfolgte einen Tag später durch Pfarrer Hallbauer unter großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem Friedhof in Messelhausen. Wie sehr Dr. Zehnter an seiner Heimat und besonders an seinem Geburtsort hing, zeigt sich am Vorwort seiner 1901 veröffentlichen, 355 Seiten umfassenden „Geschichte des Ortes Messelhausen“. Er schreibt darin: „Die Liebe zu der ländlichen Scholle, auf der ich geboren und aufgewachsen bin, hat mich dazu getrieben, die Geschichte meines Heimatortes zu sammeln ... Es ist nur ein kleines, bescheidenes Dörfchen, das wir unsere Heimat nennen. Wir freuen uns, wenn wir es wieder sehen, und vergessen es nicht, auch wenn wir in der Ferne weilen. Ist auch seine Geschichte nicht weltbewegend, so bewegt sie doch unser Herz.“