Sehr viel umgesetzt

Main-Tauber-Kreis. Anfang Mai beginnt bei vielen Verwaltungschefs ihre offizielle Amtszeit – so in Boxberg: Heidrun Beck hat am Montag ihren ersten Arbeitstag absolviert als Nachfolgerin von Christian Kremer.

„Die ersten Tage waren ausgefüllt und interessant – ich wurde toll von meinen Mitarbeitern empfangen“, berichtet Beck. „Die kommenden Wochen werden erst mal ein Ankommen im Amt sein – ich will viele Gespräche mit Mitarbeitern führen und mich vor allem um den Schulstandort Boxberg kümmern“, sagt sie.

Auch weitere Bürgermeister gebeten, die in diesen Tagen Grund zum feiern haben. Dr. Lukas Braun ist seit einem Jahr Schultes von Lauda-Königshofen. Seine Amtseinführung sei bereits inmitten der Pandemie gewesen, die ersten Monate waren geprägt von „Haushaltskonsolidierung oder Boden-Aufbereitungs-Anlage“, berichtet er aus seinen ersten zwölf Monaten.

Er habe das Amt unter ähnlich erschwerten Voraussetzungen übernommen wie in Bad Mergentheim damals Udo Glatthaar: Vor zehn Jahren wurde er als Nachfolger von Dr. Lothar Barth eingeführt und habe „vor allem mit der Landesgartenschau“ viel erreicht. Auch „mit der innerstädtischen Entwicklung und eben der Zusammenarbeit mit Bürgern, Verwaltung und Stadtrat“ zeigt sich Glatthaar im FN-Film zufrieden.

Gleiches gilt für das Stadtoberhaupt von Grünsfeld: Joachim Markert wurde gerade erst mit fast 90 Prozent wiedergewählt und freut sich, „dass wir fast alle der damals geplanten Projekte umgesetzt oder zumindest damit begonnen haben“.

Die Auflistung der ausgewählten Bürgermeister erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber die besondere Situation einiger Volksvertreters darstellen. Dazu gehört auch Niederstetten – hier ist die aktuelle Situation nach der Dienstenthebung von Amtsinhaberin Heike Naber allerdings nach wie vor unklar. Der Film ist auf der Homepage der Fränkischen Nachrichten unter www.fnweb.de zu sehen, außerdem auf dem entsprechenden youtube-Kanal der FN und auch auf Facebook. oli

