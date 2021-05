„Segenstankstellen“ eingerichtet

Großrinderfeld/Werbach. Die Pandemie bringt viele Menschen an ihre körperlichen und seelischen Belastungsgrenzen.

Eine Initiative der Kirche möchte in dieser Zeit neue Kraft spenden. Zum Pfingstwochenende haben deshalb engagierte Christen in den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach Aufkleber mit der Aufschrift „Ich brauche Segen“ an ausgewählten Orten angebracht.

Hinter „Ich brauche Segen“ stehen über 20 Landeskirchen, Bistümer und freie christliche Werke. Die Aufkleber wurden in der Seelsorgeeinheit beispielsweise beim Bäcker, Metzger oder an der Tankstelle, angebracht.

Damit sollen Menschen auch außerhalb von kirchlichen Gebäuden Segen und Mut erfahren. Ein QR-Code auf dem Aufkleber führt zur Webseite www.segen.jetzt, auf der Segensworte aus der Bibel zugesprochen werden.

Die Idee zu der ökumenischen Initiative hatte die rheinische Landespfarrerin Simone Enthöfer als sie sich in der Corona-Zeit selbst oft nach Zuspruch sehnte.