Sechs Wochen lang wichtige Grundlagen erarbeitet

Boxberg/Ahorn. Wie wichtig eine gut ausgebildete und einsatzbereite Feuerwehr vor Ort ist, wurde zuletzt bei der Flutkatastrophe deutlich. Dass man bei der Feuerwehr Boxberg der Ausbildung und Einsatzbereitschaft ein besonderes Augenmerk widmet, beweisen die zahlreichen Lehrgangsmaßnahmen – so auch der jetzt abgeschlossene Truppmannlehrgang, Teil 1, den 23 Aktive aus Boxberg und Ahorn erfolgreich absolviert haben und beim Schlussappell in Schweigern ihre Urkunden entgegennehmen durften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

99 Unterrichtsstunden

Sechs Wochen lang trafen sich die Lehrgangsteilnehmer zu diesem Lehrgang, bei dem die Grundlagen der Brandbekämpfung, Technischen Hilfeleistung, Personenrettung, Ersten Hilfe und Sprechfunk vermittelt wurden. Vom Aufbau der Wasserversorgung bis hin zur Personenrettung wurde in 99 Unterrichtsstunden das nötige Wissen in Theorie und Praxis vermittelt. Mit Erfolg, denn unter der Leitung der beiden Ausbilder Ralf Dittmann und Edgar Wenisch mit ihrem Team Gerd Schlesinger, Björn Andree, Benjamin Reznicek, Jonas Baumann und Adrian Hefner bestanden alle 23 Feuerwehrleute den Lehrgang.

Wie Ralf Dittmann einleitend ausführte, war es ein Kurs, der unter erschwerten Corona-Bedingungen durchgeführt worden sei. Erfreut und zufrieden über den erfolgreichen Abschluss zeigte sich auch Stadtkommandant Harry Schroth am Feuerwehrgerätehaus in Schweigern, wozu er auch Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck und Ahorns Schultes Benjamin Czernin sowie Kreisbrandmeister Andreas Geyerbegrüßte. Erfreulich sei, dass die Teilnahme von sechs Aktiven aus Ahorn die gute interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und ihren Wehren unterstreicht.

Der Truppmannlehrgang ist der Einstiegskurs für Feuerwehrarbeit und Basis für die künftigen Einsätze, aber auch Grundlage für weitere Fort- und Ausbildungslehrgänge. Mit dieser einheitlichen Grundausbildung erhalten alle Feuerwehrleute den gleichen Ausbildungsstand wodurch besonders bei überörtlichen Einsätzen eine einheitliche Einsatzstruktur gewährleistet sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Lehrgangsteilnehmern gratulierte Harry Schroth zur bestandenen Prüfung. Seine Bitte: Das erworbene Wissen und Können jetzt in den einzelnen Wehren weiterzugeben, der Feuerwehr treu zu bleiben, die angebotenen Weiterbildungs- und Fachlehrgänge zu nutzen und bei Einsätzen stets auf die Sicherheit zu achten.

Glückwünsche übermittelt

Die Glückwünsche der Stadt Boxberg übermittelte Bürgermeisterin Heidrun Beck. Sie lobte den Mut und die Einsatzbereitschaft, sich im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst für den Schutz der Mitmenschen einzusetzen und viele Stunden der Freizeit dafür zu opfern. Den Teilnehmern und allen in der Feuerwehr tätigen Einsatzkräften wünschte sie für ihre ehrenamtliche Arbeit alles Gute und stets eine gesunde Rückkehr von ihren Einsätzen.

Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin würdigte die gute und erfolgreiche Lehrgangsarbeit, die wichtige Basis für die Einsatzbereitschaft der Wehren sei. Erfreulich sei die gute interkommunale Zusammenarbeit zwischen Ahorn und Boxberg und den Wehren.

Ein großes Lob für die Lehrgangsteilnehmer und die Ausbilder gab es von Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Er unterstrich in seinen Worten die Wichtigkeit dieses Grundlehrganges sowohl für die aktive Feuerwehrarbeit als auch als Basis für künftige Lehrgänge zur Übernahme von Führungsverantwortung in den Wehren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Theoretisches und praktisches Wissen, das in den zurückliegenden 99 Unterrichtseinheiten erworben worden sei, gelte es jetzt in der aktiven Feuerwehrarbeit umzusetzen. Verbunden mit den Glückwünschen zum erfolgreichen Lehrgangsabschluss, überreichte er an die Teilnehmer die Urkunden.

Urkunden ausgehändigt

Die Urkunden über die erfolgreiche Teilnahme an der Feuerwehrgrundausbildung Truppmann Robin Zimmermann, Julian Krieger (beide Angeltürn), Rico Metzner, Alexander Repp, Linus Sbergo (alle Lengenrieden), Fabian Weckesser, Raphael Schweizer, Julian Remar (alle Schweigern), Jannik Hoßfeld (Uiffingen), Nico Apfel, Johannes Lienau (beide Unterrschüpf), Tobias Hirt, Philipp Hirt, Fabian Hettenbach, Mike Schneider, Tristan Kohler (alle Windischbuch), Alexander Bauer (Boxberg-Wölchingen), Peter Loschek (Schillingstadt), Fin Noe, Luca Hasenfuß, Jannik Göller, Roman Künzig und Lukas Hopf (alle Berolzheim).