Schwabhäuserin feierte Kronjuwelen-Konfirmation

Schwabhausen. Die diesjährigen Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden feierten in Schwabhausen das Gedächtnis ihrer Konfirmation vor 50, 60, 65 und 70 Jahren. Für eine Schwabhäuserin war es ein ganz besonderes Fest. Sie feierte ihre Kronjuwelen-Konfirmation. Vor 75 Jahren, also im Jahr 1946, hatte sie in der Kirche in Schwabhausen den Segen empfangen.

Im Festgottesdienst predigte Pfarrer Tecklenburg über die Heilung eines Jungen. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, sagt der Vater des Jungen in dieser Geschichte. Das drücke einerseits die Zuversicht aus, dass der Glaube ein fester Halt ist, mit dem man froh und neugierig durchs Leben geht, so Tecklenburg, aber eben auch den Zweifel, der vieles infrage stelle. Der Zweifel sei damit aber ein Motor für den Glauben, der die persönliche Auseinandersetzung fördere.

Kronjuwelenkonfirmandin Lisa Weber (vorne rechts) umringt von Gnadenkonfirmandinnen, konfirmiert vor 70 Jahren (Bild links). Unser zweites Bild zeigt die Konfirmandinnen der goldenen Konfirmation. © Mario Appel

Jesus richtet in dieser Geschichte den Jungen wieder auf, stellt ihn auf die eigenen Füße. Das sei Jesu Ziel in der Geschichte: Dass die Jubelkonfirmanden sich aufrichten lassen und für ihre Lebens- und Glaubenserfahrungen einstehen, so Pfarrer Philipp Tecklenburg.

Als Erinnerung erhielten die Jubelkonfirmanden eine Urkunde mit ihrem Konfirmandenspruch.

