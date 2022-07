Schulung in Aquafitness

Boxberg. Der DLRG Landesverband Baden veranstaltete im Umpfertalbad und in den Räumlichkeiten der Mediothek der Stadt Boxberg den ersten Teil des Lehrgangs „Ausbildungsassistent Aquafitness“. Unter der Leitung der Dozentin Doris Wittnebel aus Weikersheim erhielten insgesamt elf Teilnehmer Einblicke in Theorie und Praxis in die Thematik Aquasport. Dabei unterstützt wurde sie von Susanne Klose vom Bundesverband aus Bad Nenndorf. Versorgt wurden die Teilnehmer von den Mitgliedern der DLRG Ortsgruppe Boxberg.

Aquafitness ist in der Organisation der DLRG dem Fachressort Breitensport zugeordnet. Los ging es sofort mit einer ersten praktischen Einheit im flachen Wasser. Der Samstag endete mit der Verteilung von Aufgaben, welche die Teilnehmer in Gruppenarbeit erarbeiten und bewältigen mussten. Am zweiten Tag wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit von den künftigen Ausbildungsassistenten in einer ersten Einheit im Wasser präsentiert. Im Anschluss wurden diese von Doris Wittnebel und Susanne Klose bewertet und den Gruppen rückgekoppelt. Ebenso wurden theoretische und praktische Einheiten im Wechsel absolviert. Nach der Mittagspause ging es für diesen Teil des Lehrgangs zum letzten Mal ins Wasser.

Nach der Abschlussbesprechung und einem Einblick auf den zweiten Teil des Lehrgangs, der Ende Juli ebenfalls im Umpfertalbad in Boxberg stattfindet und auf dem ersten Teil aufbaut, wurden die Teilnehmer verabschiedet.