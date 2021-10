Schüsse auf parkendes Auto

Boxberg. Ein bislang unbekannter Täter hat Montagnacht in Boxberg mehrere Schüsse auf einen geparkten Pkw abgegeben.

Gegen 0.15 Uhr befuhr der Täter mit seinem Fahrzeug die Sonnenhalde, Ecke Kappl in Boxberg und hielt auf der Straße vor einer Hofeinfahrt an. Kurz darauf waren vier bis fünf Knalle in schneller Folge zu hören. Am Morgen stellte der Besitzer eines im Hofraum geparkten Pkw fest, dass sich ein kreisrundes Einschussloch an der hinteren Seitenscheibe der Fahrerseite sowie Lackplatzer in der Fahrertür befanden. Offensichtlich wurden aus dem haltenden Auto Schüsse auf den Pkw abgegeben.