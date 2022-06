Schnitzkunst am Radweg

Kupprichhausen. Was vor wenigen Wochen am Radweg vom Friedhof Kupprichhausen zum Heckfelder See noch ein unansehnlicher, drister Baumstumpf war, hat sich zwischenzeitlich zu einem mahnenden Zwergengesicht mit dem treffenden Spruch „Gott schenkt dir das Gesicht – lächeln musst du selbst“ gewandelt.

Auf private Initiative und zur Freude und Erinnerung für alle Radler, Wanderer und Spaziergänger hat Holzschnitzkünstler Heinrich Justus aus Schweigern dieses Kunstwerk, ebenso wie die anderen Holzschnitzarbeiten auf dem Grundstück, geschaffen. prewe

2 Bilder © Heinz Weber Presseservice