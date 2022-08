Schlossbeleuchtung am Weinfest-Sonntag

Unterschüpf. Seit über einem Jahr wird an der Außenanlage des Wasserschlosses in Unterschüpf durch Vergrößerung und Erneuerung des Außenbereichs gearbeitet. Der Boden des Schlosshofs wurde abgetragen und die alten Knochensteine durch neue Pflastersteine ersetzt. Zudem wurde – bedingt durch die Baumaßnahme – der Außenanstrich erneuert. Als besonderes Highlight wurde mit viel Aufwand eine Schlossbeleuchtung installiert, die am kommenden Weinfest-Sonntag um 17 Uhr durch das Weingremium und die Planer offiziell eingeweiht wird. Bild: Waltraud Henninger

