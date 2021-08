Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Übergabe - Am Aussichtspunkt auf dem Schlossberg wurde eine ganz besondere Sitzgelegenheit aufgestellt „Schloss-Bank“ in Boxberg erinnert an die frühere Burg

Die ersten Gäste nahmen bei der Übergab auf der neuen Schloss-Bank Platz: (von links) Holz-Künstler Heinrich Justus, Schloss-Wart Friedhold Pers, Bürgermeisterin Heidrun Beck und Dr. Dieter Thoma vom Heimatverein. © JUSTIN DÜLL