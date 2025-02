Schlägerei bei Fastnachtsfeier in Boxberg

Boxberg. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es im Rahmen einer Fastnachtsfeier am frühen Sonntagmorgen in Boxberg. Bei der Feier in der Umpfertalhalle gerieten die Personen gegen 1.30 Uhr vermutlich aufgrund einer Nichtigkeit in Streit. Letztlich flogen die Fäuste. Die Tat muss sich in der Nähe des Raucherbereichs beim dortigen Schwimmbad ereignet haben. Bislang ist bekannt, dass hierbei zwei junge Männer leicht verletzt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda unter 09343 62130 entgegen.

