Schaufelbagger angeschafft

Uiffingen. Die Draußen-Saison im evangelischen Kindergarten kann so richtig losgehen. Zum Start spendierte der Kindergarten Förderverein mehrere neue Sandfahrzeuge im Wert von knapp 200 Euro. Während der Osterfeier des Kindergartens war die Übergabe der neuen Spielsachen, drei Schaufelbagger mit dazugehörigen großen Muldenkippern, ein besonderes Highlight, über das sich der ganze Kindergarten freute.

Auch sonst erwacht der Förderverein nun so richtig aus dem „Corona-Schlaf“. Am Ostermontag fand ein Kuchenverkauf statt. Gleichzeitig durften die Kinder des Orts am Spielplatz von Uiffingen auf Osternestsuche gehen. Für jedes Kind gab es ein Nest mit gefärbten Eiern und Süßigkeiten.

Mehrere Hühnerbesitzer machten dies durch ihre Eierspenden möglich. Knapp 350 Euro konnte der Verein damit verdienen.

