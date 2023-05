Sanfter Übergang von Kita in die Grundschule wichtig

Main-Tauber-Kreis. Vor dem Hintergrund der schlechten Ergebnisse der baden-württembergischen Viertklässler bei den bundesweiten Vergleichsstudien hat sich der Bezirksfachausschusses für Bildungspolitik, Forschung und Wissenschaft der CDU Nordwürttemberg mit seiner Vorsitzenden Dr. Renate Heinisch, Boxberg, in einer Sitzung mit der frühkindlichen Erziehung und Bildung in Familie, Kita und Grundschule sowie mit Wegen zur Ganztagsbetreuung befasst.

Heinisch stellte eingangs fest: „Erziehung und Bildung beginnt bei der Geburt des Kindes. Kinder wachsen in der Familie auf, besuchen dann Kitas, danach beginnt die Schullaufbahn. Auf diesem Weg müssen Kinder mit Eltern, Erziehern und Lehrern begleitet werden.“ Referenten und Teilnehmer waren sich einig, dass der Kindergarten ein wichtiger Bildungs- und Erziehungsort sei, in dem die Grundlagen für erfolgreiches Lernen und die Gesamtentwicklung des Kindes gelegt würden. Dabei komme der Sprachbildung und der Zusammenarbeit mit den Familien Bedeutung zu.

Professorin Dr. Edeltraud Röbe erläuterte die Bedeutung der Familie als die wichtigste Institution im Leben des Menschen, die sich durch Privatheit, Intimität, Emotionalität und Solidarität auszeichne. Hier seien die Wurzeln für Erziehung und Bildung des Menschen, hier erhalte er das entscheidende Rüstzeug für seine lebenslange Reise durch die Gesellschaft.

Große Herausforderungen

Die Familie stehe jedoch vor großen Herausforderungen. Folgen der Pandemie, Digitalisierung, ökonomische Sorgen, Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten führten zu Erschöpfung und Zukunftsängsten. Umso bedeutsamer werde der Kindergarten als ergänzende pädagogische Einrichtung mit einem multiprofessionellen Fachpersonal.

Röbe unterstrich, dass die eigentliche Attraktivität des pädagogischen Berufs in Betreuung, Erziehung und Bildung der Jüngsten der Gesellschaft liege, was zugleich eine Verbesserung der Rahmenbedingungen begründe.

Bereits 2005 erhielten die Erzieher durch den „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in den Kindergärten“ wichtige Impulse für eine kontinuierliche Bildung und ganzheitlich Förderung in der frühen Kindheit.

Zugleich verwies die Professorin auf einen langfristig erzielbaren volkswirtschaftlichen Gewinn von Investitionen in die Zukunft, den einschlägige Studien evidenzbasiert belegen. Dieser werde zum Beispiel ablesbar in gesteigerten Schulleistungen, höheren Bildungsabschlüssen, durchgängiger Berufstätigkeit, höhere Einkommen und Steuereinnahmen, geringere staatliche Sozial- und Justizausgaben, geringere Straffälligkeit.

„Bereits in der frühkindlichen Bildung werden die Grundlagen unserer Kinder und für ihren weiteren Bildungsweg gelegt“, sagt Abteilungsleiter Klaus Lorenz vom Stuttgarter Kultusministerium und ergänzte: „Mit der Weiterentwicklung unseres Orientierungsplans geben wir Einrichtungen und Personal weitere an die Entwicklung angepasste Unterstützungsangebote und tragen dazu bei, dass alle unsere Kinder von Beginn an bessere Chancen haben können.“

Dieser Wechsel im System stelle an Kind und Familie hohe Anforderungen und sollte so gestaltet sein, dass kein Bruch entsteht. Edgar Bohn, Diplom-Pädagoge und Vorsitzender des Grundschulverbands Baden-Württemberg, fordert eine Kooperation der Systeme Kindergarten und Grundschule.

Voraussetzungen dafür lägen in einer Begegnung auf Augenhöhe, im Wissen um Gemeinsamkeiten und Unterschiede, in einer verbindenden Fachsprache, Kommunikation und Kooperation. Diese gelinge leichter im ländlichen Raum, wo alle Kinder der aufnehmenden Grundschule aus nur einem Kindergarten kommen, als im städtischen Raum, wo 40 Vorschulkinder bis zu 18 verschiedene Kindergärten besuchten.

Der BFA spricht sich dafür aus, dass die gegenwärtige Überarbeitung des Orientierungsplans für die Kindergärten in eine stärkere Verbindlichkeit für das Fachpersonal und die Trägerverbände mündet, wobei jedoch eine „Verschulung“ des Kindergartens und einer Verengung seiner pädagogischen Programmatik vermieden werden müsse.

Zudem unterstrich Dr. Heinisch: „Die verbindlich vorgeschriebene Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule muss auf Augenhöhe mit allen Verantwortlichen erfolgen und für beide Einrichtungen mit entsprechenden Zeitressourcen ausgestattet sein.“