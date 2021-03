Die Boxberger Bürger haben beim Urnengang am 14. März die Qual der Wahl unter vier Bewerbern. Die Fränkischen Nachrichten stellen die Kandidaten und ihre Ziele vor. Heute: Christoph Kastl.

Boxberg. „Ich habe schon während meiner Ausbildung mit dem Gedanken gespielt, einmal für ein Bürgermeisteramt zu kandidieren“, stellt Christoph Kastl im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten fest. „Ich bin ein sehr umgänglicher Typ und habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen meiner Mitmenschen.“ Als jetzt der Chef-Sessel im Boxberger Rathaus frei geworden sei, habe er nicht lange überlegen müssen – zumal er auch angesprochen wurde, sich doch zu bewerben. „Boxberg ist mein Lebensmittelpunkt und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich engagiere.“

Vereine fördern

Ehrenamtlich sei er schon länger aktiv stellt er fest: „Ich bin ein Vereinsmeier, und da ist es selbstverständlich mit anzupacken.“ Deshalb liege ihm auch die Förderung des Ehrenamts ganz besonders am Herzen. Die Vereine würden auch dazu beitragen, dass jeder Stadtteilteil seinen Charakter behält. Dies sei wichtig. Die örtlichen Besonderheiten wolle er in Zukunft nicht nur erhalten, sondern auch fördern.

„Hierzu gehört natürlich auch in jedem Stadtteil genügend Bauplätze zur Verfügung zu stellen, damit die Dörfer sich entwickeln können“, betont der 31-Jährige. Baugebiete zu schaffen, sei deshalb eine wichtige Aufgabe für den kommenden Boxberger Bürgermeister.

Aber nicht nur für die Häuslebauer will der Schweigerner Platz schaffen, sondern auch für das Gewerbe. „Unsere Betriebe müssen den Raum haben, um sich erweitern zu können. Und gleichzeitig muss Fläche ausgewiesen werden, damit sich neue Firmen ansiedeln können.“

Eine wichtige Aufgabe sieht Christoph Kastl auch in der Schaffung von Betreuungsangeboten für alle Generationen. „Natürlich stehen hier an erster Linie ausreichende Kapazitäten für Kleinkinder durch Kindertagesstätten. Aber ich denke auch an die Senioren. Wir in Boxberg müssen schauen, dass auch ausreichend Plätze in Alten- und Pflegeheimen vorhanden sind.“

In puncto Schulen in Box berg erachtet es Christoph Kastl als besonders wichtig, dass alle drei Standorte erhalten bleiben. „Kurze Beine, kurze Wege“, nennt er sein Credo. „So lange es möglich ist, sollte die Nähe der Grundschule zum Wohnort erhalten bleiben.“ An der bildungseinrichtung in Boxberg will er die Digitalisierung vorantreiben.

Tourismus zum Leben erwecken

Eine Branche möchte Christoph Kastl aus dem Dornröschenschlaf holen: den Tourismus. „Wir haben ein gutes Radwegenetz, und dennoch können wir es verbessern“, stellt er fest. „Doch damit nicht genug: In unserer herrlichen Landschaft gibt es zahlreiche Wege. Um deren Nutzung leichter zu machen, sollte man sie auch gut beschildern.“ Insgesamt könne Boxberg aber mit dem Rad- und Wanderwegenetz überaus zufrieden sein und darauf touristisch aufbauen. Mit Tafeln könne man zudem auf Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Zudem sei Boxberg durch den Grünkern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ein Pfund, mit dem man laut Kastl gern etwas mehr wuchern könnte. „Gerne würde ich gemeinsam mit den Bürgern Boxberg noch bekannter machen.“ Natürlich müssten flankierend Maßnahmen ergriffen werden, damit der Tourismus wachsen kann. „In Boxberg müssten Bedingungen geschaffen werden, damit es künftig mehr Hotels und Gaststätten im Stadtgebiet geben wird.“ Auf diesen Aspekten könne man aufbauen, um die Kommune nicht nur für den Fremdenverkehr attraktiver zu machen, sondern auch als Wohnort.

Mehr Zughalte notwendig

Ein wichtiges Mosaiksteinchen für bessere Errichbarkeit durch Touristen und auch für mehr Lebensqualität sieht er durch mehr Haltepunkte der Bahn. „Ich würde mich dafür einsetzen, dass es weitere Einstiegsmöglichkeiten in Unterschüpf und Schweigern geben wird.“ Auch der testlauf der Bahn müsste seiner Meinung nach über die drei Jahre Probezeit verlängert werden.

Umweltschutz im Auge haben

„In den vergangenen Jahren wurde das Thema Umweltschutz immer präsenter und ist mittlerweile in aller Munde“, sagt der Bürgermeisterkandidat. Für viele Bürger sei dieser Aspekt von großer Bedeutung. Er sehe hier auch die Notwendigkeit, zunehmend in erneuerbare Energien zu investieren. Aber auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sei ein wichtiger und richtiger Schritt hin zu einer umweltfreundlichen Kommunalpolitik.

Aber ein wichtiges Kriterium für die Wohnortwahl sei auch die Möglichkeit, regionale Produkte kaufen zu können. „Die Stadt Boxberg kann sich mit ihren Lebensmittelmärkten und Hofläden glücklich schätzen, diese Nachfrage bedienen zu können. „All diese Attribute gilt es zu nutzten, um Boxberg noch bekannter zu machen, sowohl als Lebensmittelpunkt als auch als Reiseziel“, stellt Christoph Kastl fest.

Die Voraussetzungen seien nicht zuletzt wegen der soliden finanziellen Lage der Stadt gegeben. „Die Stadt Boxberg hat einen gut geführten Haushalt und steht im Gegensatz zu anderen Städten und Gemeinden gut da“, sieht der Verwaltungsfachangestellte eine gute Ausgangslage, um die Stadt für die Zukunft fit zu machen. Dies ermögliche Boxberg, neben den Pflichtaufgaben auch noch freiwillige Aufgaben zu erfüllen. „Hie sehe ich eine sehr großen Vorteil, denn der Haushalt erlaubt es, eigene Wünsche zu realisieren.“

Diese Aufgaben wolle er ohne Vorbehalte und unbeeinflusst angehen: „Ich stehe für Parteiunabhängigkeit. Ich sehe Vorteile darin, Sachlagen unabhängig zu betrachten und darauf basierend objektive Entscheidungen zu treffen.“ Allerdings will er die Zukunftsaufgaben mit den Bürger angehen und bewältigen: „Ich werde immer ein offenes Ohr für die Bürger und -innen haben.“