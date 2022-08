Rund 600 Leute kamen zum Mondscheinschwimmen in Boxberg

Boxberg. Das erste Mondschein-Schwimmen im Boxberger Umfpertalbad wurde auf Anhieb zu einer sehr gelungenen Veranstaltung und sollte die Initiatoren dazu ermutigen, im Sommer 2023 an eine Neuauflage zu denken. Auch wenn der Vollmond erst zu fortgeschrittener Stunde über den Dächern der alten Amtsstadt in voller Schönheit zu sehen war, die Stimmung bei den rund 600 Gästen auf dem farbig ausgeleuchteten Schwimmbadgelände war von Anfang an bis zum Ende gegen Mitternacht heiter und fröhlich. Es herrschte Partylaune pur, alle hatten ihren Spaß und die beiden jungen Bademeister Daniel Hainz und Markus Henschel können zufrieden sein, denn sie sahen das neue Event im Boxberger Veranstaltungskalender als „unsere Herzensangelegenheit“. Nach zwei Jahren Abstinenz ohne den traditionellen Maimarkt, ohne die „Schüpfer Weintage“ und ohne das Grünkernfest in Kupprichhausen, sollten alle Boxberger wieder einen vergnügten Abend erleben können.

Einen großen Beitrag zur gelungenen Premiere leistete auch die Band „TONeART“ um ihren Bandleader Stefan Rauch. Während im Schwimmbecken vor allem die jüngeren Besucher ihren Spaß hatten, brachten Stefan Rauch und seine Mitstreiter unter dem Motto „Better World Soul Music“ am Beckenrand die Gäste in Partylaune. Das breitgefächerte Repertoire vom feinen Blues über Rock, Reggae und gefühlvollen Balladen traf jeden Geschmack und hatte auch einige Überraschungen parat. Die 1. Beach-Party mit Strandfeeling im Boxberger Umpfertalbad hätte nicht besser verlaufen können.

2 Bilder Stefan Rauch und seine Band „TONeART“ sorgten für Partylaune. © Werner Palmert

Das sahen auch Bürgermeisterstellvertreter Steffen Adelmann und der Ortsbeauftragte Roland Throm so. „Eine rundum gelungene Sache, die absolut wiederholt werden sollte“, so Steffen Adelmann. Der Ortsbeauftragte Roland Throm stellte fest, dass sich überraschend viele Gäste aus den Stadtteilen den Abend nicht entgehen lassen wollten. Ein ganz besonderes Anliegen der neuen Boxberger Bürgermeisterin Heidrun Beck, die seit ihrem Amtsantritt immer wieder an den Zusammenhalt und an den Gemeinschaftsgedanken appellierte, um die Gesamtstadt positiv weiter entwickeln zu können.

Für den DLRG-Ortsverbandsvorsitzenden Oliver Güßgen zeigte der Abend, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der DLRG Boxberg bei der Vorbereitung der Veranstaltung bestens funktioniert hat.