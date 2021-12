„Rückzugsort für Tiere keine Müllhalde“

Wie eine kleine Oase liegt das Feuchtbiotop oberhalb von Kupprichhausen inmitten der Felder. Dass direkt neben dem Schild des Naturschutzgebiets nun Bauschutt abgeladen wurde, ärgert die Naturschützer besonders.

Kupprichhausen. Ein Berg mit Ziegelsteinen unterschiedlicher Form liegt im Graben. Nagelneu sind die Quader, die ein Unbekannter direkt neben dem Feuchtbiotop „Am Kirchberg“, westlich von Kupprichhausen, illegal entsorgt hat. Bergmolch, Erdkröte und Grasfrosch haben einen neuen Lebensraum gefunden.

„Dieser Rückzugsort für Tiere ist doch keine Müllhalde. Das hätte man einfach und bei der Menge vielleicht sogar kostenlos als Bauschutt abgeben können“, sagt Michael Hökel. Der Vorsitzende des Nabu-Ortsvereins Boxberg ist fassungslos über so einen Umweltfrevel und hat sofort bei der Stadt Bescheid gegeben.

Entsorgt auf Kosten der Bürger

Mitarbeiter des Bauhofs haben nun auf Kosten der Allgemeinheit den Müll entsorgt. Die gleichen Bauhofmitarbeiter, die sich vor einem Jahr unter Leitung von Bauhofleiter Kurt Rumm mächtig ins Zeug gelegt hatten, damit das Feuchtgebiet wieder seinen Namen verdient. „Es war in den letzten Jahren alles verlandet“, berichtet der Nabu-Chef.

„Das Gebiet ist ein tolles Beispiel für die gute Zusammenarbeit von staatlichen und privaten Naturschutz, von Kommune und Erzeugern regenerativer Energien“, betont Hökel. Denn die Renaturierung solcher Bereiche ist eine Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung von Windrädern im Land. Weil viele in den letzten Jahren in Betrieb gegangen sind, hatte sich das Landratsamt mit den Kommunen und Naturschützern in Verbindung gesetzt. Hökel ist froh, dass alle Maßnahmen in Boxberg umgesetzt werden konnten. Das Kupprichhäuser Feuchtgebiet im Gewann „Oberer Steinbach“ dient als Ausgleichsfläche, die von der ZEAG als Betreiber des Windparks mit einem fünfstelligen Betrag mitfinanziert wurde. Für die Laufzeit der Anlage werden Gelder fließen. Der Nabu hatte das zuständige Planungsbüro auf die Fläche aufmerksam gemacht, die bereits vor mehr als zehn Jahren angelegt worden war.

Der Lebensraum für Amphibien wurde von den Mitarbeitern des Bauhofs wieder hergestellt. Mit großem Engagement seien bis zu fünf Mann sieben Tage beschäftigt gewesen, das Areal zu renaturieren. Zu große Bäume wie Erlen und Weiden hat man entnommen und den Uferbereich der beiden ziemlich verlandeten Tümpel ausgebaggert. Die Wurzelteller der Bäume dienen nun als Abgrenzung des Gebiets zu den landwirtschaftlich genutzten Feldern. Selbst ein altes Ruderboot wurde aus dem Wasser gezogen.

Population nimmt ab

„Das Biotop ist wichtig und die einzige Stelle zwischen den Feldern, wo Amphibien, Säugetiere oder Vögel einen Rückzugsort finden.“ Die Zahl der Amphibien gehe zurück. Zudem diene der Teich als Wasserstelle für viele Wildtiere. Hökel hebt die tolle Gemeinschaftsarbeit zwischen Bauhof und Naturschutz zur Erhöhung der Wertigkeit dieses Feldgehölzes hervor. Und er unterstreicht die effektive Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde im Kreis. So hätten sich alle für den Erhalt dieses Biotops eingesetzt, zu dem auch eine Wiese mit alten Obstbäumen gehört. Gemäht wird nur immer die Hälfe der Fläche, damit Kleintiere und Insekten weiterhin die Chance auf ihren Lebensraum haben und auch Schmetterlingseier überwintern können. Doch um das Mähen komme man nicht herum, so der Nabu-Chef.

Es war purer Zufall, dass Michael Hökel kürzlich diesen Steinhaufen gefunden hat. Er wollte an den drei gepflanzten Nussbäumen auf der angrenzenden Wiese die Erde auflockern – und entdeckte im Graben den Bauschutt. Diese Mulde dient als Auslauf von Wasser aus dem Teich. Gespeist wird der größere der beiden Teiche von einer Quelle, die ganzjährig schüttet. Über einen Überlauf, der mittlerweile komplett von Wasserpflanzen bedeckt ist, fließt das Wasser in den anderen Tümpel. Der Graben schließlich bildet dessen Überlauf.

Gelder zur Renaturierung

Dass man wieder Rückzugsgebiete für Amphibien schaffen müsse, sei wichtig. Das hätten auch die Maßnahmen des Kreises gezeigt, der in der Vergangenheit neue Lebensräume für die Tiere geschaffen habe. Weitere Gelder für solche Aktionen werden zur Freude des Nabu zur Verfügung gestellt. „Damit können wir den aktuellen Bestand halten“, ist Hökel optimistisch. Dass sich die Population erhöht, bezweifelt er. Denn Amphibien kommen zum Laichen an ihren Geburtstümpel. Wenn es den nicht mehr gibt, können sie selbst keine Nachkommen zeugen.

Erdkröte, Bergmolch und Grasfrosch haben einen neuen Lebensraum. Michael Hökel hofft, dass künftig ein solcher Umweltfrevel unterbleibt.