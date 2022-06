Kupprichhausen. Der TSV Kupprichhausen veranstaltet am Mittwoch, 15. Juni, um 20 Uhr auf dem Sport- und Freizeitgelände beim Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen das „Kubaner Open Air“ mit der Classic-Rockband „Rock’s Off“. Die Band bietet echten Rockfans eine Rockparty der besonderen Art. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.rock’s-off.de. Bild: Rock’s Off

