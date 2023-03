Rock’n’Roll mit Kontrabass und Bluesharp

Schwabhausen. Der Heimat und Kulturverein präsentiert am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr „Rabaz“, eine Band mit traditional american Musik in Schwabhausen im Dorfgemeinschaftshaus. Rock & Roll – Country – Folk: Rabaz & Missy Bee spielen nicht einfach nur Songs nach, sondern interpretieren diese zum Teil völlig neu, unter anderem mit einem „slappenden“ Kontrabass, coolen Drumbeats, authentischem und mehrstimmigen Gesang und einer Blues- und Countryharp, die so richtig unter die Haut geht. Dargeboten wird das Ganze mit einer Live-Performance in der in jeder Minute erkennbar ist, wie viel Spaß die sympathischen Musiker auf der Bühne haben.

Songs von Bruce Springsteen, Johnny Cash, Stray Cats, Willie Nelson, Eric Clapton, CCR und mehr – mal authentisch, mal in neuem Gewand stehen auf dem Programm

Vier Musiker mit viel Bühnenerfahrung und Powerfrau Missy Bee, ausgestattet mit begeisternder Bühnenpräsenz, rocken mit jeder Menge Spaß und Power die Bühne und reißen jedes Publikum mit. Drei verschiedene Leadvocals, Kontrabass, Drums, Akustik- und E-Gitarre, Mundharmonika und mehrstimmiger Gesang bieten jede Menge Abwechslung. Da steht jedes Konzert unter dem Motto: „Clap your hands and stomp your feet, sing along bis in die früh.“ Karten gibt es nur an der Abendkasse.