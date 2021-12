Regionale Produkte zur Selbstbedienung

Schweigern. Am Marktplatz in der Ortsmitte von Schweigern findet man seit kurzem zwei neue Wurst- und Fleischautomaten. Die Entnahme der Waren ist täglich und rund um die Uhr möglich. Metzgermeister Tobias König bietet hier eine Auswahl an Produkten von Dosenwurst über Würstchen bis Rindfleisch aus der Region. Die Automaten befinden sich in dem eigens hierfür eingerichteten Verkaufsraum im ehemaligen Gasthaus „Zur Sonne“ und wurden nun von Bürgermeisterin Heidrun Beck, Ortsvorsteher Ferdinand Eck, sowie den Ortschafts- und Stadträten aus Schweigern offiziell eröffnet.

„Ich bin froh, dass die Automaten bisher sehr gut angenommen werden und ich hiermit einen Teil dazu beitragen kann, eine gute und vor allem regionale Ernährung zu ermöglichen, wird dies doch auch auf dem Land immer wichtiger“, so Metzgermeister Tobias König.

Nach seinem Studium der Agrarwissenschaften durchlief er eine Lehre als Fleischer und legte die Meisterprüfung in Augsburg ab, die er als Jahresbestmeister bestand. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit folgte er dem Vorbild seines Großvaters Wilfried König, der seinerzeit als Hausmetzger tätig war. Gemeinsam mit ihm wurden auch die überlieferten Hausmacher Rezepturen zu Papier gebracht. Das Sortiment soll Schritt für Schritt um weitere regionale Produkte ergänzt werden. fe