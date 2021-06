Rege Bautätigkeit in allen Boxberger Stadtteilen

In Uiffingen sollen im Billweg 15 neue Bauplätze entstehen. Der Aufstellung eines Bebauungsplans stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Im ersten Bauabschnitt sollen vier Baugrundstücke erschlossen werden. Damit können auch die Wünsche von Bauwilligen in diesem Stadtteil wieder erfüllt werden, nachdem die Bauplätze im Gebiet Rosen- und Nelkenstraße, das in den 1960er Jahren erschlossen wurde, nahezu vollständig bebaut sind.

© Werner Palmert