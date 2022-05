„Raum für meine Seele“

Lauda-Königshofen. In der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums findet am Samstag, 7. Mai, um 18 Uhr ein Konzert mit dem Flötisten Hans-Jürgen Hufeisen statt. Coronabedingt musste das für November 2021 geplante Konzert ausfallen. Die damals erworbenen Karten behalten weiterhin Gültigkeit. Hans Jürgen Hufeisen zählt zu den bekanntesten Flötisten Europas. In seiner ausgeprägten Konzerttätigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllt Hufeisen die größten Dome und Kirchen, aber auch kleine Kapellen werden von seinem Flötenspiel erfüllt. Die musikalische Vielfalt seiner Holzinstrumente schafft magische Momente. Begleitet wird Hufeisen vom Pianisten Oskar Göpfert. Darüber hinaus hat sich ein Projektensemble aus Flötengruppen im Taubertal zusammengefunden und wird einige Kompositionen zusammen mit Hans-Jürgen Hufeisen zur Aufführung bringen. Das Bildungszentrum Tauberbischofsheim, die Diag-KAG Tauberbischofsheim und die Schule für Musik und Tanz Lauda sind die Veranstalter. Im Vorverkauf gibt es Karten bei der Geschäftsstelle der Schule für Musik und Tanz, Becksteiner Straße 45, Lauda-Königshofen, Telefon 09343/7097403, E-Mail info@musikschule-lauda.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1