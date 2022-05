Rainer Wolz neues Ehrenmitglied

Uiffingen. Zur Generalversammlung der Chorgemeinschaft trafen sich Mitglieder und Gäste im Dorfgemeinschaftshaus. Die Vorsitzende Hiltrud Schneeweis führte durch die Versammlung. Nach dem Eingangslied „Come together“ folgte das Totengedenken. Das Protokoll der letzten Zusammenkunft verlas Schriftführerin Christel Herold. Es folgte der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden.

Bis in den Juli 2021 wurde nicht gesungen. Ende August startete der Chor mit seiner neuen Leiterin Shanshan Gao die Singstunden. Erfreulich war der Gewinn von zehn neuen Sängern. Den ersten Auftritt nach langer Pause bestritt der Chor beim Orgelfest der evangelischen Kirchengemeinde. Doch schon ab Mitte November war es aufgrund der sich schlechter entwickelnden Corona-Zahlen wieder vorbei mit Singstunden. Alle hoffen nun auf ein entspannteres und fröhlicheres Sängerjahr 2022. Den Bericht der Kassiererin verlas Kassenprüferin Susanne Sohns in Vertretung für Petra Dötter. Wolfgang Schreck bestätigte Richtigkeit und Vollständigkeit der Finanzen und beantragte die Entlastung des Vorstands. Sie wurde einstimmig erteilt.

Im Dirigentenbericht von Shanshan Gao brachte sie die Dankbarkeit für die tolle Zusammenarbeit zum Ausdruck. „Danke, dass ich Euch dirigieren darf“, freute sich Gau. „Ich wünsche mir, dass wir noch viele schöne Lieder gemeinsam einstudieren können und Konzerte geben“ , so Gao weiter. Hiltrud Schneeweis bestätigte gleichermaßen, wie dankbar der Verein für das Engagement seiner Dirigentin sei.

Grüße von Bürgermeisterin Beck, Gemeinderat und Ortsverwaltung überbrachte Ortsvorsteher Stefan Bier. Er tat seiner Freude über den personellen Zuwachs des Chors und die neue Dirigentin kund, denn er könne sich den Ort ohne Auftritte und Einbringen der Chorgemeinschaft im Dorfleben nicht vorstellen.

Daraufhin führte Bier die Wahlen durch. Sowohl die Vorsitzende Hiltrud Schneeweis, als auch Stellvertreter Peter Wolpert wurden bestätigt. Schriftführerin bleibt Christel Herold, Petra Dötter macht weiter die Kasse. Die Kassenprüfer Wolfgang Schreck und Susanne Sohns werden weiterhin die Zahlen prüfen und die Beisitzer Luitgard Wild, Isolde Dötter, Berthold Dötter und Rudolf Bauer ließen sich wieder aufstellen und wählen. Uwe Hossfeld wurde als weiterer Beisitzer gewonnen. Das Amt für die Vertreter der passiven Mitglieder übernahm Kurt Dötter. Notenwarte bleiben Isolde Dötter und Hiltrud Schneeweis. Peter Wolpert wird die Fahne tragen und von Reinhold Reichel vertreten.

Bevor es zum Punkt Verschiedenes kam, sang der Chor das „Bierlied“. Daraufhin wurde über eine Erhöhung des Jahresbeitrags um fünf Euro auf 15 Euro beraten. Bei einer Gegenstimme, einer Enthaltung und sonstiger Zustimmung steht einer Änderung für nächstes Jahr nichts im Weg. Des Weiteren will sich der Vorstand über neue Schals und Krawatten für Auftritte informieren. Die Satzung, die zum letzten Mal 1999 geändert wurde, muss über den Sommer überprüft werden, erläuterte die Vorsitzende. Über Änderungen würden die Mitglieder rechtzeitig informiert, da bei Satzungsänderungen über zwei Drittel der Mitglieder zustimmen müssten. Am Gemeindeausflug, der am 23. Juni stattfinden soll, will sich der Verein beteiligen. Auch einen Programmpunkt für die Ferienbetreuung der Stadt Boxberg möchte der Chor beitragen.

Zum krönenden Abschluss des Abends wurde Rainer Wolz zum Ehrenmitglied der Chorgemeinschaft ernannt. Er war 1972 mit 23 Jahren in den Verein eingetreten, damals noch ein reiner Männerchor. Somit schaut Rainer Wolz auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück. 1974 übernahm er für 22 Jahre den Posten des Vereinsvorsitzenden. Unter seiner Führung wurde der Gesangverein auch ein gemischter Chor. Insgesamt bereicherte Wolz 30 Jahre aktiv den Chor mit seiner Bassstimme. Alle beglückwünschen ihn zur Ehrenmitgliedschaft. suso