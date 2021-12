Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim. Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Auto und floh. Gegen 15.45 Uhr befuhr die Person mit ihrem Pkw die A 81 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim wechselte sie nach einem Überholvorgang von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei scherte er oder sie zu früh ein, so dass ein 77-Jähriger mit seinem VW Passat nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Der Mann fuhr daraufhin circa 200 Meter auf dem Grünstreifen und touchierte ein Straßenschild. Anstatt anzuhalten, fuhr die Person weiter. Es entstand Sachschaden von circa 5000 Euro.