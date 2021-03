Boxberg. Unbekannte bereicherten sich in der Nacht auf Montag an der Ware eines Selbstbedienungs-Flohmarkts in Boxberg. In der Karl-Hofmann-Straße steht dieser Marktstand, an dem sich Interessenten Waren entnehmen können und anschließend Bargeld in eine Kasse werfen.

In der Tatnacht hielten sich die Diebe nicht an diesen Grundsatz und entwendeten mehrere Gegenstände ohne sie zu bezahlen. Den Vorfall beobachtete ein Zeuge, der dies dem Betreiber mitteilte. Es wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht, so dass die Polizei nun nach dem Zeugen sucht. Dieser soll sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130, melden.