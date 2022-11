Poizei verhinderte in Bobstadt Reifendiebstahl

Bobstadt. Drei Männer versuchten am Sonntagmorgen mehrere Traktorreifen in Bobstadt zu entwenden und wurden dabei von der Polizei erwischt. Die Polizisten wurden gegen 7 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt auf die Diebe aufmerksam, die in der Bobstadter Straße große Traktorreifen zu einem Transporter trugen. Bei einer Kontrolle wurden im Fahrzeug außerdem mehrere vermeintlich neue Kleidungsstücke in Säcke verpackt aufgefunden. Da es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte und von den Anwesenden kein Nachweis des Kaufs vorgezeigt werden konnte, wurde der Inhalt des Fahrzeugs beschlagnahmt. Der Wert der Ware wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1