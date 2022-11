Pkw-Lenker übersah auf der B 292 bei Schweigern Radfahrer beim Überholen

Schweigern. Auf der B 292 zwischen Sachsenflur und Schweigern ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer. Hierbei befuhr ein Lkw die B 292 hinter einem Fahrradfahrer. Der hinter dem Lkw fahrende Pkw überholte trotz unzureichender Sicht den Lkw und musste knapp vor diesem aufgrund von Gegenverkehr einscheren. Dabei übersah der Pkw-Lenker den 55-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem, woraufhin der Radler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

