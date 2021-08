Pflasterarbeiten an der Dorfhütte

Bobstadt. Die Pflasterarbeiten an der Bobstadter Dorf- und Schutzhütte gehen weiter. Nach dem Corona-bedingten Stillstand wurde der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. Viele freiwillige Helfer hatte Ortsvorsteher Alwin Deissler ermuntert, unter Anleitung des Bauhofs der Stadt Boxberg tatkräftig mitzuhelfen. Im Mittelpunkt der Aktion stand das Pflastern des Areals. Auch Bürgermeisterin Heidrun Beck und Detlef Göller, Leiter des städtischen Tiefbauamts, machten sich ein Bild von den Arbeiten. In einem weiteren Bauabschnitt soll die Holzverkleidung angebracht werden. Damit wäre die Dorfplatzhütte bis zur Adventseröffnung fertig und ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Das Bild zeigt Reinhard Böhres vom Bauhof sowie die Helfer Artur Gerner, Gerhard Eibeler und Karl-Heinz Haun. Bild: Deissler

