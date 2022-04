Ostereiersuche für Kinder

Schweigern. Ein besonderer Blickfang für alle vorbeifahrenden Autofahrer und vorbeikommenden Fußgänger sind die wieder aufgestellten Osterhasen am Marktplatz in Schweigern. Das schönste an Ostern für die Kinder ist sicherlich die Suche nach den Ostereiern, die der Osterhase versteckt. Daher organisiert auch die Ortsverwaltung am Ostermontag, 18. April, von 14 bis 16.30 Uhr eine Ostereiersuche für alle Familien. Hierzu sind natürlich auch die Kinder der Nachbargemeinden willkommen.

Der Osterhase wird viele bunte Ostereier im Bereich des Grabenwegs, am Mühlenweg und Sportplatzweg verstecken. Jeder kann sein Osterkörbchen mitbringen und dieses mit bunten Eiern und einem Schokoladen Osterhasen befüllen. „Meister Lampe“ wird immer wieder neue Eier in den Büschen, Blumen und auf der Wiese bis zum Ende der Ostereiersuche um 16.30 Uhr verstecken. Daher können sich alle Familien mit Kindern einzeln im Freien auf dem großen Gelände genügend Zeit lassen, um diese zu suchen. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Spendenkasse am Turnplatz für einen guten Zweck aufgestellt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, ab 14 Uhr gibt es einen Kuchenverkauf.

