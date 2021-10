Uiffingen. Anlässlich des 200-jährigen Geburtstags der Orgel in Uiffingen veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde ein kleines Orgelfest. Am 7. November 2021, genau 200 Jahre nach Ankommen der Orgel in Uiffingen, soll das mit einem Gottesdienst um 10 Uhr gefeiert werden. Die Chorgemeinschaft Uiffingen wird diesen mitgestalten.

Nach dem Gottesdienst wird es ein kleines Anspiel auf der Kirchentreppe geben mit dem Titel „Wie die Orgel nach Uiffingen kam“, sofern das Wetter mitspielt.

Im Laufe des Nachmittags sind verschiedene Highlights für die Besucher geplant: Es gibt ein Orgelpfeifenschätzspiel. Das Orgelbrot wird verkauft. Es wird Apfelsaft gepresst und verkauft und für die Kinder gibt es eine Fotorallye. Um 14 Uhr singt die Chorgemeinschaft auf der Kirchentreppe, und Pfarrer Kolb wird mit seiner Drehorgel den Nachmittag begleiten. Ab 15 Uhr wird dann der Gewinner des Schätzspiels bekanntgegeben und es wird ein Schlusswort zum Tag geben.