Orgel vor 50 Jahren eingeweiht

Bobstadt. Am zweiten Advent vor 50 Jahren hat Dekan Walter Schweikhart die neue Steinmeyer-Orgel in der St. Michaelis-Kirche Bobstadt eingeweiht. Die Orgel von 1910 wurde von Professor Gerhard Wagner vom Orgelprüfungsamt der Landeskirche untersucht und nur noch eine kurze Lebensdauer vorausgesagt.

1916 mussten die Prospektpfeifen für den Krieg abgeliefert werden. Die damals neue Technik mit den Bleiröhren, in denen die Luft zu den Pfeifen geführt wurden, hatte sich nicht bewährt und wurde von den Organisten abgelehnt, weil sie den Ton nicht unmittelbar in der Hand hatten, es dauerte immer zeitversetzt eine Sekunde.

Nun war wieder die mechanische Fraktur gefragt. Es kamen zwei glückliche Umstände zusammen: Geld war genug da, und Pfarrer Heinz Raulf wurde am 15. Januar 1971 nach Bobstadt versetzt. Er war in seiner Jugend Organist an der Pfarrkirche Hennstedt bei Husum und kannte die Orgelwerke von Nikolaus Bruhns aus Husum. Nikolaus Bruhns wollte Raulf nun auch in Bobstadt spielen und das ging nicht auf der vorgefundenen Orgel.

Der Kirchengemeinderat war nicht begeistert von einem Neubau der Orgel, aber hat die Sache stillschweigend geduldet, zumal Geld kein Problem war, durch die Inflationsrate hat sich der Kredit von 76 000 Mark von selbst aufgelöst.

Professor Wagner schrieb bei der Abnahme: „Die Gemeinde hat ein gut und dauerhaft gearbeitetes Instrument erhalten, dessen edler Klang dem Gemeindegesang und dem Anliegen der gottesdienstlichen Musik förderlich sein wird. Möge die Gemeinde darauf bedacht sein, junge Musiktalente im Hinblick auf den Organistendienst zu fördern. Die Abnahme wird vorbehaltlos ausgesprochen.“