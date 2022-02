Ein ganz besonderer Willkommensgruß galt am Fastnachtssonntag der neuen Boxberger Bürgermeisterin, die für das Motto des „Narrhalla“-Ordens Pate stehen musste.

Boxberg. Auch wenn Corona und die aktuelle politische Lage in der Ukraine alles andere als Anlass zum Feiern gaben, wollte man in dieser schwierigen Zeit doch nicht ganz auf die Pflege des traditionellen Fastnachtsbrauchtum in

...