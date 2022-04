Odyssee von Odessa endet im Main-Tauber-Kreis

Viele Menschen aus der Ukraine, vorwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche, haben mittlerweile in Deutschland Zuflucht gefunden. Der Überfall auf ihr Land hat hier große Solidarität erzeugt – auch im Kreis.

Unterschüpf. „Wer was braucht oder will, muss jemanden kennen, der einen kennt, der jemanden kennt … .“ Das klingt nach Günstlingswirtschaft oder Nepotismus. Oft ist es dann auch so, aber eben nicht immer. Zufallsbekanntschaften, die dank Beteiligung in Internet-Foren entstehen, können sich segensreich auswirken. Etwa im Fall einer Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine, die zwar niemanden kannte, aber dank Menschen, die sich kennen, Aufnahme fand.

Der Unterschüpfer Werner Seubert (hinten links) zusammen mit der ukrainischen Flüchtlingsfamilie. Sie fanden in seinem Haus, in der Wohnung seines Neffen Holger, eine Unterkunft. © Hans-Peter Kuhnhäuser

Es war der 24. Februar, als die russischen Truppen in die Ukraine einfielen. Was sie anrichteten und anrichten, ist bekannt: Zerstörung, Beschießung und Bombardierung von Wohn- und Krankenhäusern, Vernichtung der Infrastruktur, Massaker an Zivilisten.

Auf den Weg gemacht

Kaum, dass der Krieg begonnen hatte, machten sich Irina, Michael und die Tochter Christina (Familienname spielt keine Rolle) auf den Weg. „Koffer packen, rein ins Auto und ab“, berichtet die Familie. Als gut erwies sich, dass man erst kurz zuvor ein neues Auto gekauft hatte – der Koreaner erwies sich als ein zuverlässiges Fahrzeug. Von Odessa ging es nach Moldawien, von dort nach Rumänien. Dass Michael bulgarische und Irina rumänische Wurzeln hat und sie damit bei konsequenter Vorgehensweise eigentlich Pässe von EU-Staaten haben könnten, „kam uns nie in den Sinn. Wir lebten gut in der Ukraine.“ Als selbständiger Bauunternehmer hatte sich Michael etabliert, der gelernte Koch hat sich alles, was auf dem Bau wichtig ist, autodidaktisch beigebracht. Seine Frau Irina hatte BWL studiert, war im Marketing tätig und führte den kaufmännischen Bereich der Firma. Die Flucht traten sie überstürzt an „Wir wollen nur weg, weg vom Krieg!“

Die erste Nacht verbrachten sie in Moldawien, bereits in Rumänien hatten sie „großes Glück“, denn „Unbekannte haben uns geholfen und spontan eingeladen, in ihrer Wohnung zu übernachten“. Ein Dach überm Kopf, warmes Essen, Dusche und ein Bett – Zeit, sich von den Strapazen zu erholen. Für Flüchtlinge oft ein Traum. Für die Familie wurde er zur Realität. „Wir waren und sind allen Menschen, die uns geholfen haben, dankbar“, betont Irina.

Dann ging es weiter, erst nach Ungarn, von dort nach Österreich und schließlich nach München, wo die Familie vier Tage verbrachte. Auch dort wieder „großes Glück“, denn „ein guter Mensch“ stellte seine Wohnung zur Verfügung. „Er wollte helfen“, berichtet Michael.

Und dann kam die „Zufallsbekanntschaftskette“ in Gang: Der Bad Mergentheimer Eugen Resch – ein Russlanddeutscher, dessen Eltern im Zuge von Gorbatschows Glasnost und Perestroika-Politik samt Familie von Kirgistan nach Deutschland ausreisen durften und schließlich im Taubertal eine neue Heimat fanden – hat einen Chat-Bekannten aus Espelkamp. Und der schrieb ihn an.

„Ich weiß von einer Familie aus der Ukraine, die drei brauchen eine Bleibe. Weißt du was?“, erinnert sich Resch. Er wiederum kannte den Unterschüpfer Holger Seubert. „Der Holger hatte mir schon vor längerer Zeit gesagt: ‚Wenn du jemanden hast, ich hab’ Platz’. Und ich hatte die Familie aus der Ukraine, die ich da allerdings auch noch nicht kannte und gesehen hatte“, berichtet Resch. „Mein Chat-Partner sagte mir auch nicht viel. Aber natürlich wollte ich helfen.“

So kam die Flüchtlingsfamilie Michael, Irina und Tochter Christina am 12. März schließlich in den Main-Tauber-Kreis, sie fanden Aufnahme in der Wohnung von Holger Seubert im Haus seines Onkels Werner Seubert.

Werner Seubert sieht das alles als „ganz selbstverständlich“ an. „Mein Neffe hatte Platz in seiner Wohnung, und die Leute brauchten ein Dach überm Kopf.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung findet der Rentner deutliche Worte: „Die Menschen in der Ukraine haben viel Leid erlitten. Erst der Zweite Weltkrieg, dann Tschernobyl und jetzt schon wieder Krieg“, sagt Seubert. Für ihn und seinen Neffen sei die Aufnahme der Familie ganz normal.

Die Familie hat sich mittlerweile eingelebt und ist dabei, Deutsch zu lernen. „Ohne Sprache geht es nicht“, wissen sie. Vater Michael arbeitet auf dem Bau bei einer Gipser- und Malerfirma, Mutter Irina fand in einer privaten Arbeitsvermittlung einen Job, und Tochter Christina geht in die Bad Mergentheimer Kopernikus-Realschule. Allesamt loben sie die Schule, ebenso wie die freundliche Aufnahme im Dorf und bei den Arbeitskollegen.

„In Unterschüpf gefällt es uns sehr“, betonen sie alle, auch wenn es im Vergleich zu Odessa ein kleines Dorf sei. Aber dank des eigenen Autos sei man auch dann mobil, wenn kein Bus fährt. „Die Menschen hier sind freundlich zu uns, unsere Tochter geht gerne zur Schule. Sie wird sehr unterstützt beim Deutschlernen.“

Eugen Resch macht deutlich, dass die Lehrer die Förderung der Flüchtlingskinder „sehr engagiert angehen. Es ist wirklich toll, was die Schule da leistet“.

Mulmiges Gefühl

Soweit läuft also alles gut, dennoch beschleicht die Familie täglich ein mulmiges Gefühl. „Eltern, Großeltern und viele Verwandte sind noch in Odessa. Wir machen uns große Sorgen und telefonieren täglich“, erklären Michael und Irina. Die Nachrichten verfolgen sie mit großem Interesse und vielen Sorgen, aber sie genießen auch, dass hier weder Schüsse noch Bomben fallen oder Granaten explodieren. „Hier ist Frieden“, sagen Michael und Irina. Christina nickt.