Nur ein gut sortierter Mischwald wird im Boxberger Stadtgebiet überlebensfähig sein

Boxberg/Kupprichhausen. Damit hatte wohl niemand gerechnet. 115 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, an der von der Stadt Boxberg angebotenen Waldwanderung „Mit den Förstern durch den Wald“ teilzunehmen. Ideales Wetter, besonders aber die Möglichkeit Aktuelles, Wissenswertes und Interessantes über den heimischen Wald zu erfahren und dabei die neue für das Forstrevier Boxberg zuständige Revierleiterin Alisa Baier kennenzulernen, boten hierfür beste Voraussetzungen.

Seit Juli dieses Jahres ist Alisa Baier als Nachfolgerin von Elmar Burger für die Revierleitung zuständig. In dem Forstrevier obliegt ihr die Betreuung von rund 920 Hektar Kommunalwald und etwa 1200 Hektar Privatwald. Dazu ist für die forstliche Betreuung in den Ortsteilen Wölchingen, Windischbuch und Schwabhausen weiterhin Revierleiter Frank Löffler zuständig.

Dialog mit Waldbesitzern wichtig

Ziel der Wanderung, die von Revierleiterin Alisa Baier und Revierleiter Frank Löffler in Kooperation durchgeführt wurde, war der Gemeindewald im Distrikt „Siegelsberg“ auf Gemarkung Kupprichhausen. Erfreut und überrascht über die überaus große Resonanz zeigte sich Revierleiterin Alisa Baier in ihrer Begrüßung. Die Wanderung stellte sie unter das Thema „Der Wald im Klimawandel“. Auf der rund 2,5 Kilometer langen Wanderung wurde an drei Stationen aufgezeigt, welche Anforderungen und Herausforderungen aktuell und zukünftig an das Thema Wald und die Waldwirtschaft gestellt werden und wie man dies in Zeichen des aktuellen Klimawandels gestalten kann. Hier sei der Dialog mit den Waldbesitzern besonders wichtig, denn nur so könne der Wald auch für die Zukunft fit gemacht werden.

Einen Überblick über die aktuelle Waldsituation sowie den Waldbestand im Stadtgebiet gab Revierleiter Frank Löffler, der an Übersichtskarten anschaulich die Lage der Waldflächen, Bodenlagen und vorhandenen Baumarten sowie die Ziele und Ergebnisse der im Zehn-Jahres-Zeitraum festgelegten Forsteinrichtung erläuterte. Bemerkenswert, so Revierleiter Frank Löffler sei die Gemarkung Kupprichhausen mit ihrem hohen Waldanteil. Sie umfasse insgesamt 812 Hektar, wobei die Waldfläche mit 304 Hektar einen Anteil von 37,5 Prozent betrage. Auf die Feldfläche entfallen 462 Hektar und der Bereich des Ortsetters umfasst 29 Hektar. Die Höhenlage des Dorfes liegt bei 270 bis 280 Metern während der Distrikt Siegelsberg im Bereich Römerstraße (Grenze zu den Gemarkungen Epplingen und Lengenrieden) bei etwa 380 Höhenmetern liegt und damit nahezu zu den höchsten Punkten im Stadtgebiet zählt. Standort, Boden und Höhenlage seien bedeutende Voraussetzungen für den Waldbau der Zukunft und die hierbei einzusetzenden Baumarten.

Dass dies in Anbetracht des Klimawandels neue aber auch bewährte klimaresistente Baumarten umfasst, wurde gleich beim ersten Haltepunkt am Fuße eines imposanten Speierlings deutlich. Wie Alisa Baier ausführte, waren es in der Vergangenheit großflächige Monokulturen wie die Fichte, die den Waldbestand und die Waldnutzung prägten. Die langanhaltenden Trockenperioden und der Schädlingsbefall hätten aber gezeigt, wie anfällig solche Waldbestände in der aktuellen Klimaentwicklung durch Schädlingsbefall und Trockenheit sind.

Ziel der künftigen Waldbewirtschaftung sei es, Baumarten zu pflanzen, die den Klimaanforderungen der Zukunft (Erwärmung, Trockenheit) gewachsen sind. Hierzu zählten neben den bekannten Baumarten auch Exoten (die derzeit erprobt werden) und bewährte klimataugliche heimische Laubbaumarten wie Speierling, Elsbeere oder Nussbaum.

Wie Revierleiter Frank Löffler am Speierlingsbaum erläuterte, sei der Speierling, der bisher ein Schattendasein im Waldbau führte und aufgrund seiner Seltenheit von den Forstleuten wie ein „Augapfel“ gehütet wird, eine der möglichen Alternativen.

Gesunde Mischung macht’s

Ziel, so Alisa Baier, sei es den Waldbau in Hinblick auf seine Klimatauglichkeit umzugestalten, wobei die Mischwaldbepflanzung mit heimischen, trockenheitsverträglichen und schädlingsresistenten Baumarten der Vorrang eingeräumt werde. Aber auch der Nadelwald (hier hat sich die Douglasie bestens bewährt) werde künftig seinen festen Anteil im Waldbau haben, wobei man künftig eine Mischung von etwa 60 Prozent Laubholz- und 40 prozent Nadelholzanteil anstrebe.

Vielfältigkeit ist das Ziel des Waldumbaues in den kommenden Jahren. Auch im Hinblick auf Aufforstung gerodeter Waldflächen geht man neue Wege. Naturverjüngung hat hierbei Vorrang vor Neupflanzungen wobei Schutzmaßnahmen (Zäunung) unumgänglich seien. Gleich praktische Anschauung für die aktuelle Waldlage und die künftige Waldbewirtschaftung gab es beim zweiten Halt einer großflächig gerodeten Fichtenfläche. Die Flächenrodung des Fichtenschlags sei aufgrund des Käferbefalles notwendig geworden. Solche nicht geplanten Rodungen führten dazu, dass mehr Holz als geplant eingeschlagen werde und damit den Holzmarkt und damit die erzielbaren Preise belasten würde. Für die Wiederaufforstung sei auf dieser Fläche die Naturverjüngung als Mischwald geplant, wobei gegebenenfalls notwendige Nachpflanzungen und Schutzmaßnahmen, je nach Entwicklungsstand, einhergingen.

Wie stark sich die Natur auf dieser Kahlhiebfläche bereits regeneriert hat, davon konnten sich die Wanderteilnehmer gleich vor Ort überzeugen. Zahlreich die bereits auf der Freifläche vorhandenen aufgegangen Laub- und Nadelpflanzen, die durch ihr Aufwachsen am Keimort einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil genießen.

Verständlich, dass bei dieser Gelegenheit zu den Zielen und Vorstellungen der künftigen Waldbewirtschaftung auch zahlreiche Fragen an die beiden Revierleiter gerichtet wurden. Hauptthemen waren hierbei der Wirtschaftsfaktor Wald, Baumarten, Pflanzung, Pflege, Wildbestand aber auch Fördermittel, Beratung und fachliche Unterstützung bei der Waldbewirtschaftung. Die zuständige Revierleiterin und Revierleiter sind hierfür die direkten Ansprechpartner. Dazu steht auch die Beratungsstelle beim Kreisforstamt als Auskunfts- und Ansprechpartner zur Verfügung.

Totholz im Wald lassen

Zum Abschluss des Waldrundganges erläuterte Revierleiterin Alisa Baier am dritten Waldbild die Pflanzung einer ehemaligen Kahlhiebfläche, bei der neben Laubholzeinpflanzungen die Douglasie als Nadelholzbaum gepflanzt wurde. Die Douglasie hat sich als schädlingsresistenter und klimaverträglicher Nadelholzbaum in der Region etabliert und löst in weiten Teilen die bisher vorrangig gepflanzte Rotfichte ab.

Nichts gebe es aber zum Nulltarif. Die Neupflanzungen erforderten erheblichen Pflegeaufwand sowie Schutzmaßnahmen gegen Verbiss- und Fegeschäden, so die Försterin. Auch in den Altbeständen seien Pflegemaßnahmen besonders wichtig, wie im angrenzenden Mischwald deutlich zu erkennen war. Abgestorbenes Altholz sollte schnell aufgearbeitet werden. Ebenso sei auf die Verkehrssicherheit an Straßen und Forstwegen durch herabfallendes Totholz zu achten.

Trotzdem sollte man dem Naturschutz im Wald seinen Raum einräumen und Totholz als Lebensbereich für Insekten und Vögel in den Beständen belassen. Ein gesunder Mischwald mit klimaverträglichen Baumarten, wobei Nadelholz und Laubholz ihren ausgewogenen Anteil haben, sei das Ziel des Waldumbaues und der künftigen Waldwirtschaft, so das Fazit der beiden Forstexperten zum Abschluss des zweistündigen Waldrundganges. prewe