Boxberg. Die Dohle ist ein intelligenter, geselliger und anpassungsfähiger Rabenvogel – und ein Allesfresser. Doch warum sieht man diese Vögel immer weniger, im Boxberger Stadtgebiet als Brutvogel überhaupt nicht mehr, wenn sie doch so schlau und keine Kostverächter sind? Der Grund: akute Wohnungsnot sowie Probleme bei der Jungenaufzucht: Der Nachwuchs ist im Gegensatz zu den Eltern auf reine Insektennahrung angewiesen.

Der vorherrschende Insektenmangel in hiesiger Landschaft hat unterschiedliche Ursachen – und wurde mittlerweile medial ausführlich dargelegt. Man kann davon sprechen, dass den Dohleneltern die Jungen im Nest verhungern. Ein erster Schritt, um den Vögeln zu helfen, wurde nun vom Nabu Boxberg getan: Um der Wohnungsnot entgegenzusteuern, bietet man dem Vogel passende Quartiere an. Nachdem Pfarrer Dr. Heiner Kücherer und der evangelische Kirchengemeinderat Schüpfer Grund im Herbst 2020 grünes Licht für die Montage von Nistkästen in zwei Luken des Kirchturmes gab, erfolgte nun die Montage.

Nabu-Mitglied Günter Lindenau hatte vorher in unzähligen Arbeitsstunden das Material besorgt, Baupläne studiert und 14 maßgeschneiderte Dohlenkästen gezimmert. Doch nicht nur dies, der Naturschützer sammelte von Freunden und Bekannten Spenden ein – und machte so der Nabu-Gruppe Boxberg ein Geschenk. Vorsitzender Michael Hökel zeigte sich dankbar für diesen außergewöhnlichen Einsatz um den Artenschutz im Schüpfer Grund.

Mehr als drei Stunden dauerte nun die Montage von sechs Dohlenkästen in zwei Luken des Turms der Unterschüpfer Kulturkirche. Unter Wahrung der Coronaregeln war Peter Schlör aus Uiffingen federführend bei diesen Arbeiten. Wurde der Abstand nicht gewahrt, wurden Masken getragen. Die Nistkästen sind so verbaut, dass die Vögel von außen in die Mauernischen einfliegen können. In den Nischen selbst befinden sich zwei bzw. vier Nistkästen. Die Vögel können nicht in den Innenraum des Turmes. Dies beugt Verschmutzung vor und die Vögel können sich auch nicht im Turm verirren. Eine jährliche Nistkastenkontrolle und Reinigung ist angedacht.

Die Naturschützer warten gespannt auf die Brutsaison. Werden Dohlen einziehen? Die Chancen stehen nicht schlecht, da Dohlen immer wieder um den Kirchturm in Unterschüpf beobachtet wurden und sich im Bad Mergentheimer Schlossgarten seit Jahren eine Dohenkolonie etabliert hat. Der Weg nach Unterschüpf ist also nicht so weit . . . Da noch acht Dohlenkästen übrig sind, sucht die Nabu-Gruppe Boxberg weitere Kirchtürme für eine Nistkastenmontage. Interessierte Kirchengemeinden aus dem Boxberger Stadtgebiet setzten sich mit der Nabu-Gruppe in Verbindung.