Nina Warken zur gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt

Odenwald-Tauber/Berlin. Die neue Wahlrechtskommission des Deutschen Bundestages konstituierte sich. Zur Vorsitzenden gewählt wurde Nina Warken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Von meiner Fraktion erneut in dieses für unsere Demokratie so wichtige Gremium entsandt und von den Mitgliedern zur Vorsitzenden gewählt worden zu sein, ist mir eine große Ehre. Reformen sind dringend notwendig und es ist mir ein persönliches Anliegen, hier einen entscheidenden Beitrag leisten zu können“, so Warken kurz nach ihrer Wahl. Die Spitze ist paritätisch besetzt, sodass die CDU-Abgeordnete das Amt gemeinsam Dr. Johannes Fechner von der SPD ausübt. „Im Mittelpunkt stehen Themen, wie Begrenzung der Vergrößerung des Deutschen Bundestages über dessen Regelgröße hinaus, das Wahlrecht ab 16 Jahren und die Dauer einer Legislaturperiode“, erläutert Warken . Die Wahlrechtskommission werde auch Maßnahmen erarbeiten, wie eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten und im Bundestag zu erreichen sei.

Dem Gremium gehören 13 Mitglieder des Bundestages und in gleicher Anzahl Sachverständige an. Die CDU/CSU ist zur Benennung von drei Mitgliedern berechtigt, vier Mitglieder stellt die SPD. Bündnis 90/Die Grünen und FDP entsenden je zwei Mitglieder, die übrigen Fraktionen jeweils ein Mitglied. pmcdu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2