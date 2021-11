Nikolaus-Aktion für Kinder startet

Tauberbischofsheim. Kinder können wieder besonders auf den Nikolaustag freuen. In der Kreisstadt findet erneut die Nikolausstiefel-Aktion des Wirtschaftsforums Pro Tauberbischofsheim statt. Kinder können noch bis Montag, 29. November, einen sauberen Stiefel in ein teilnehmendes Einzelhandelsgeschäft bringen. Die Stiefel werden gesammelt, gefüllt und pünktlich vor dem Nikolaustag zurückgebracht. Am Montag, 6. Dezember, können die befüllten Stiefel wieder abgeholt werden - im gleichen Geschäft wie bei der Abgabe. Folgende Geschäfte beteiligen sich an der Aktion, hier können Kinder ihre Stiefel abgeben: A.M.T. Autohaus Mittleres Taubertal, Franken-Apotheke, Fränkische Nachrichten Verlags GmbH, Optik Hahn, Krug-Schuh GmbH, Konrad Moden GmbH, Miss M – Messler Mode GmbH, Möbel Schott GmbH , OBI Tauberbischofsheim, Buchhandlung Schwarz auf Weiss, Sport Hofmann, Paloma Reisebüro, KOOB Augenoptik, Optik Schäfer-Nohe, Weltladen, Müller Drogeriemarkt, Cecil und Street One.

