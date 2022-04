Neues Feuerwehrfahrzeug kostet die Stadt Boxberg 219 000 Euro

Boxberg. Einstimmig bewilligt hat der Boxberger Gemeinderat bei seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend in der Umpfertalhalle die Vergabe zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Abteilung Schweigern.

Das Gremium hatte bereits im November 2020 der Neuanschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die Abteilung Schweigern als Ersatz für das etwa 40 Jahre alte bisherige Fahrzeug zugestimmt. Daraufhin stellte die Stadtverwaltung einen Zuschussantrag beim Land, der mit einem Förderbetrag in Höhe von 66 000 Euro positiv beschieden wurde. Unterdessen wurden durch den Gemeinderat für die Anschaffung notwendige Finanzmittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereitgestellt.

Die Ausschreibung des Fahrzeuges erfolgte europaweit in zwei Losen – „Fahrgestell und Aufbau“ sowie „Beladung“ durch die Renninger RFB-Brandschutzplanung GmbH in Giebelstadt.

Stadtkommandant Harry Schroth und Stellvertreter Tobias Britsch erläuterten in der jetzigen Sitzung Details zu der Vergabe für das Neufahrzeug mit einem 8,8-Tonnen-Fahrgestell. Projektbeginn bei der Firma Renninger zur Ausschreibung war Anfang Januar 2022. Bis zur Submissionsfrist am 25. März gingen mehrere Angebote ein. Die Vergabeempfehlung aus Los eins fiel auf die Firma Ziegler Feuerwehrgerätetechnik aus Mühlau (Landkreis Mittelsachsen) als günstigster Anbieter mit netto rund 187 000 Euro. Inklusive beauftragte Ausstattungsoptionen und Mehrwertsteuer ergibt sich ein Bruttopreis in Höhe von knapp über 228 000 Euro.

Günstigster Anbieter bei Los zwei (technische Beladung des Fahrzeugs) war ebenfalls die Firma Ziegler mit deren Konzernniederlassung in Giengen an der Brenz zum Bruttopreis in Höhe von etwa 57 000 Euro. Von den circa 285 000 Euro Gesamtkosten verbleiben abzüglich des gewährten Landeszuschusses bei der Stadt Boxberg ein Restbetrag von rund 219 000 Euro.

Die Auslieferung und Übergabe des MLF ist für September 2023 vorgesehen. „Der Zeitpunkt erscheint plus oder minus wenige Monate durchaus realistisch“, meinte Harry Schroth. Das Fahrzeug und die Ausrüstung entspreche sowohl dem momentanen Stand der Technik als auch den Anforderungen an die FFW in der Stadt Boxberg, bekräftigte der Stadtkommandant. Insofern passe sich dieses MLF hervorragend in das Gesamtkonzept der Stadt Boxberg und in den FFW-Bedarfsplan ein.

Nach Präsentation und Erläuterung beschloss der Gemeinderat jeweils einstimmig die Vergabe sowohl des neuen MLF als auch dessen technischer Beladung zu den genannten Angebotspreisen an den günstigsten Anbieter.

„Wir wissen, wie wichtig unsere Freiwillige Feuerwehr vor Ort sowie eine einsatzfähige und schlagkräftige Truppe sind“, unterstrich Bürgermeisterin Heidrun Beck. pdw