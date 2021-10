Neuer Filter für Lüftungsgeräte

Windischbuch. Exklusiv bei Systemair gibt es den neuen Deltri+ Filter für Lüftungsgeräte. Der Taschenfilter sorgt mit seiner einzigartigen Plasmabeschichtung für die Inaktivierung von Viren und filtert zudem die Luft. Die Technologie von ist einzigartig auf dem Markt und wurde vom Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) auf die Zuverlässigkeit der viruziden Wirkung erfolgreich getestet.

Mit dem neuen Filter bringt Systemair eine einzigartige Technologie in die Welt der Lüftungstechnik. Der Taschenfilter mit der Filterklasse ePM1 90 Prozent, ehemals Filterklasse F9, neutralisiert und zerstört 99 Prozent aller Viren, welche in der Luft durch das Lüftungsgerät geführt werden. Die Inaktivierung der Viren, inklusive Covid-Viren, wird durch die spezielle Plasmabeschichtung mit viruzider Wirkung generiert. Die Filtrierung der Luft erfolgt zudem über das Filtermaterial.

Das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) sowie ein unabhängiges Labor in Frankreich haben die Zuverlässigkeit von Deltri+ auf verschiedene Arten getestet. Der Taschenfilter kann Viren filtern und inaktivieren und stellt damit eine äußerst sichere und hygienische Lösung dar. pm