Die Boxberger Bürger haben beim Urnengang am 14. März die Qual der Wahl unter vier Bewerbern. Die Fränkischen Nachrichten stellen die Kandidaten und ihre Ziele vor. Heute: Thomas Henninger.

Boxberg. „Boxberg braucht sich im kommunalen Vergleich sicherlich nicht zu verstecken. Und dennoch gibt es viele Dinge, die zu lösen sind, und die ich angehen und auch lösen will“, sagt Thomas Henninger, der als Erster seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus in Boxberg abgegeben hat, im Gespräch mit den FN. „Ich will im offenen Dialog Ideen entwickeln und Lösungen finden.“

Schulstandort oberste Priorität

Thomas Henninger will sich als Bürgermeister vor allem um eine moderne Bildungseinrichtung in Boxberg sorgen. © Foto Besserer

Ein ganz wichtiges Thema ist für ihn die Erhaltung des Schulstandorts Boxberg. „Das Gebäude muss dringend saniert werden. Wir müssen die Schulen baulich und digital fit machen.“ Dabei wolle er aber auch sicherstellen, dass die Grundschulen in Schweigern und Kupprichhausen erhalten bleiben. „Die kleinen Schulen sind wichtig für die Kinder und Eltern, weil sie kurze Wege ermöglichen“, so Henninger.

Das Hauptaugenmerk gelte aber der Ertüchtigung des Schulzentrums in Boxberg. „Ein anderes Schulsystem ist ja schon auf den Weg gebracht. Hier gilt es, Schulleitungen, Stadtverwaltung, Lehrer und Eltern mit ins Boot zu holen, um offen, ehrlich und transparent miteinander zu reden, um die beste Alternative zu finden.“

Er ist überzeugt, dass die vorgesehene Verbundschule eine gute Sache ist und das Konzept bis zum Schuljahr 2022/23 stehen sollte.

Beim Punkt „Schule ertüchtigen“ hat Thomas Henninger noch eine Sache im Blick, die für ihn besonders wichtig ist. „Es herrscht großer Bedarf an guter Sozialpädagogik. Und da müssen wir in Boxberg noch nachlegen“, ist er überzeugt. „Die Schulsozialarbeiterin macht zweifelsohne einen tollen Job. Aber sie braucht dringend Unterstützung, etwa durch eine Assistentin.“ Das Thema Sozialpädagogik komme immer mehr auf, und auch Boxberg sei hier gefordert nachzubessern.

„Für mich gehören beim Thema Bildung natürlich auch gut ausgestattete Kindergärten dazu“, ergänzt der 48-Jährige. „Die Gruppen sind voll, es gibt Wartelisten. Das darf auf Dauer nicht sein. Deshalb gilt es, neue Gruppen und auch Krippengruppen einzurichten, um bedarfsgerecht aufgestellt zu sein.“ Er sieht auch die Stadt in der Pflicht, stabile Kindergartenbeiträge zu bieten.

Für ihn als Bauingenieur spiele natürlich auch Boxberg als Wirtschaftsstandort eine große Rolle. Henninger: „Boxberg muss Fläche nicht für die Neuansiedlung von Firmen, sondern auch für die Erweiterung von bestehenden Unternehmen zur Verfügung stellen.“ Er wolle im Falle einer Wahl dafür sorgen, dass die Firmen ein gutes kommunales Umfeld haben – und sich natürlich um neue Firmen kümmern. Ein florierendes Gewerbe schaffe Arbeitsplätze und wirke dem seit Jahren vorhandenen Trend des Wegzugs von Bürgern entgegen. Zusammen mit Arbeitsplätzen in der Stadt sieht Henninger ein gutes Angebot an Kita-Plätzen und eine gut ausgestattete Schule als wichtige Faktoren dafür, dass vor allem junge Familien in Boxberg bleiben. Zum guten Wohnumfeld gehören seiner Meinung nach aber auch die Mediothek und das Schwimmbad. „Das sind zwei Einrichtungen, deren Erhalt nie zur Debatte stehen darf.“

„Boxberg kann besonders stolz auf seine Vereinskultur sein“, stellt der selbst in Vereinen ehrenamtlich tätige Unterschüpfer fest. „Es ist toll, was sie leisten, und deshalb sollten sie auch besonders honoriert werden.“ Ihm schwebe ein Ehrenamtsabend vor, durch den die Stadt explizit sagt, dass sie das Engagement der Ehrenamtlichen schätzt. „Einfach mal Danke sagen und außergewöhnliches Engagement ehren“, hält Henninger für angebracht.

Ein charakteristisches Merkmal Boxbergs sind die 13 Stadtteile. Deshalb sieht er eine zentrale Aufgabe eines Bürgermeisters darin, die jeweiligen Ortschaften zu fördern. „Es muss ein Dorfentwicklungskonzept für jeden Stadtteil erarbeitet werden, so dass Leerstände oder marode Gebäude beseitigt werden. Das würde das Bild nach außen deutlich verbessern“, so der Bauingenieur. Er wolle die Leute noch mehr animieren, ihr Umfeld und gerade die Dorfmitten aufzuwerten. „Ich will das mit offenen Bürgersprechstunden in allen Stadtteilen erreichen“, sagt Henninger. „Die Bürger und Bürgerinnen sollen ihre Sorgen, Nöte, Bedenken, aber vor allem auch ihre Ideen dem Bürgermeister direkt mitteilen können.“

Jugendgemeinderat installieren

Doch er will nicht nur Anregungen von Erwachsenen. Wichtig ist ihm auch die Meinung der Jugend. „Ich möchte unbedingt einen Jugendgemeinderat etablieren. Die Jugendlichen sollen sich einbringen können. Sie sollen nicht den Eindruck bekommen, dass Stadtverwaltung und Gemeinderat über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen fällen.“

Ein Punkt, bei dem man die Hebel ansetzen muss, ist für Henninger auch die öffentliche Wahrnehmung Boxbergs. „Die Webseite muss überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht werden“, nennt er sein Ziel. Parallel dazu müsse das Rathaus als attraktiver Anlaufpunkt für alle Bürger und Bürgerinnen gestaltet werden. Auch die anderen öffentlichen Gebäude müssten von allen zu jeder Zeit gut und einfach erreich- und auch nutzbar sein. „Hier gilt es zum einen, die Mobilität innerhalb der Stadt zu verbessern, aber auch an allen Einrichtungen der Stadt Barrierefreiheit zu gewährleisten.“ Sicherlich sei dies nicht immer leicht, wie im Falle des Wasserschlosses Unterschüpf, aber auch älter Leute mit Rollator sollten Zugang haben.

Im Falle einer Wahl zum Bürgermeister will Thomas Henninger auch dafür sorgen, dass Boxberg beim ÖPNV und hier insbesondere beim Schienenverkehr vom Abstellgleis wieder auf die Strecke geschoben wird. „Haltepunkte in Wölchingen, Schweigern und Unterschüf müssen das Ziel sein.“ Deshalb sei er auch der Bürgerinitiative „Frankenbahn für alle“ beigetreten.

Nachhaltigkeitswerkstatt

Ein gutes Zusammenleben der Generationen will er durch eine Nachhaltigkeitswerkstatt fördern. „Hier soll ein generationsübergreifender Austausch zwischen Alt und Jung stattfinden. Gerade das Wissen der Senioren könnte der durch das Internet geprägten Jugend neue Bereiche zum Thema Nachhaltigkeit erschließen, die sie selbst umsetzen könnten.“ In diesem Zusammenhang sei es auch schade gewesen, dass Boxberg aus der VHS ausgetreten ist.

Thomas Henninger betont, dass er als parteiloser Kandidat antritt: „Parteien haben in der Kommunalpolitik nicht unbedingt etwas zu suchen.“ Auch glaubt er, dass es Sinn macht, dass Boxberg einen Bürgermeister erhält, der nicht aus der Verwaltung kommt. „Ich habe als Bauingenieur einfach eine andere Perspektive auf die Dinge, die die Stadt bewegen.“ Nichtsdestotrotz werde er sich im Falle einer Wahl an der Verwaltungshochschule in Kehl in die Materie einarbeiten. Da die Boxberger Verwaltung aus einem guten Team bestehe, sei der Blickwinkel aus der freien Wirtschaft eine gute Ergänzung.