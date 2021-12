Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vereinsarbeit in Zeiten von Corona - Erstmals Urkunden in Platin an Mitglieder für deren 50-jährige Treue zum Verein überreicht / Vorstand bestätigt Naturschutzverein Grünsfeld: Mit Kreativität die schwierige Zeit gemeistert

Die Geehrten des Naturschutzvereins Grünsfeld: Das Bild zeigt (von links) Agnes Reusch, Georg Poslovsky, Alois Reinhart, Armin Härtig, Anton Schlotter, Norbert Pelz und Annika Härtig. © Feuerstein