Nachwuchsgewinnung wird Hauptaufgabe sein

Neben Neuwahlen stand eine ganz besondere Ehrung im Mittelpunkt der Generalversammlung des Musikvereins. Karl Noe ist seit 75 Jahren Mitglied und erhielt dafür eine Dankurkunde vom Verein.

Kupprichhausen. Dass Corona in den zurückliegenden beiden Jahre nicht nur Negatives, sondern auch kreatives Denken und Handeln bei den Vereinen gefordert hat, wurde bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kupprichhausen im Dorfgemeinschaft deutlich. Kopf in den Sand stecken und abwarten was kommt, das gab es bei der Vereinsführung wie auch bei Dirigent Frank Wagenblast nicht.

Musste die letzte Jahreshauptversammlung 2021 coronabedingt ausfallen, so gab es in der Versammlung 2022 doch so Einiges über die zurückliegenden beiden Vereinsjahre zu berichten. Erfreut über die gute Resonanz – wenn auch mit Coronaeinschränkungen – zeigte sich auch die Vorsitzende und Ortsvorsteherin Karin Körner in ihren Grußworten.

Pfarrgemeinderat Karsten Hellinger dankte dem Musikverein für das stets gute Miteinander in der Pfarrgemeinde.

Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder und den 2021 plötzlich verstorbenen ehemalige Dirigenten Gerd Häusler , gab Vorsitzende Karin Körner in ihrem Tätigkeitsbericht einen Rückblick über die zurückliegenden beiden Vereinsjahre. Zwar sei der Mitgliederbestand stabil geblieben, so musste man jedoch mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass fünf aktive Nachwuchsmusiker aus der Kapelle ausgeschieden sind. Erfreulich jedoch, dass eine ehemalige Musikerin sich wieder aktiv in der Kapelle engagiert.

Eingeschränktes Vereinsleben

Der Musikernachwuchs, so die Vorsitzende wie auch Dirigent Frank Wagenblast, sei ein aktuelles Problem für den Verein und die Kapelle. Deshalb sollten Mitglieder und Musikfreunde im Familien- und Bekanntenkreis aktiv für den Musikernachwuchs werben. Insgesamt gab es seit Coronabeginn wenig Anlässe für die Kapelle und den Verein sich nach außen zu präsentieren.

Auch der Probebetrieb war nur eingeschränkt und zeitweise überhaupt nicht möglich. Ebenso gab es keine gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Veranstaltungen. Dank sagte sie allen Aktiven und fördernden für ihre Unterstützung und Treue. Besonders dankte sie Dirigent Frank Wagenblast der mit seinen Ideen und Aktivitäten die Probe- und Musikarbeit, und somit auch das Vereinsleben, am Laufen hielt. Sie hoffe, dass 2022 wieder mehr Normalität in das Vereinsleben zurückkehrt und man dann die gesetzten Ziele wieder tatkräftig in Angriff nehmen könne.

Schriftführer Wilfried Haun verlas er den von der zweiten Schriftführerin Adi Schuster erstellten Jahresbericht für den Berichtszeitraum 2020/2021.

Detailliert war der Kassenbericht von Kassier Ernst Gruber für 2020 und 2021. Resümee: Ohne die staatliche Coronazuschüssen wäre ein Ausgleich der Ausgaben nicht möglich gewesen. Trotzt allem kann der Musikverein in eine finanziell gesicherte Zukunft blicken. Die beiden Kassenprüfer Alois Hönninger und Thomas Kilian hatten bei ihrer Prüfung keinerlei Beanstandungsgründe. Alois Hönninger stellte den Antrag auf Entlastung von Kassierer und Vorstand, die die Versammlung einstimmig erteilte.

Etwas umfangreicher, wenn auch ohne allzu viele musikalische Höhepunkte, gestaltete sich der Dirigentenbericht von Frank Wagenblast. Auch er bedauerte den Rückgang bei den aktiven Musikern und richtete dabei sein Augenmerk für die künftige musikalische Arbeit besonders auf die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung. Auch wenn die Probenarbeit nur sehr eingeschränkt möglich war habe man versucht durch alternative Angebote (Sextett, online- Auftritte, Weihnachtsständchen etc.) die musikalische Arbeit auf dem Laufenden zu halten, um damit die Zeit fehlender Auftritte und Events zu überbrücken. Ein hohes Lob gab es von ihm für die Aktiven die sich bei den eingeschränkten Proben (immerhin waren es 42 Proben), die oftmals auch im Freien stattfanden, engagiert haben. Als Dankeschön überreichte er an die Probenfleißigsten Ben und Jana Hehn ( 35), Martin Hock (38) ,und Katja Lauf-Wagenblast (40) ein Präsent

Seine Zielsetzung für 2022: Nachwuchsarbeit, regelmäßige Proben, aktiver Probenbesuch, Konzert- und Veranstaltungsvorbereitung und Durchführung sowie die Kameradschaftspflege für einen weiterhin starken Zusammenhalt bei der Kapelle.

Ehrungen

Ein besonderer Höhepunkt bildete an diesem Abend der Tagesordnungspunkt Ehrungen, die von den beiden Vorsitzenden Kartin Körner und Hilmar Hehn vorgenommen wurden. Geehrt wurden mit der bronzenen Vereinsehrennadel Ausbilderin Jana Hehn, Musiker Dieter Zimmermann sowie Kassenprüfer Alois Hönninger. Mit der Silbernen der Silbernen Vereinsehrennadel die Aktiven Chris Kuba und Adi Schuster sowie die fördernden Mitglieder Stefan Schneeweis, Holger Schneeweis, Jens Keppner und Matthias Wegert und mit der Goldenen Vereinsehrennadel Markus Noe.

Eine ganz besondere Ehrung wurde an diesem Abend Ehrenmitglied Karl Noe zuteil der seit nunmehr 75 Jahren Mitglied der Musikkapelle und beim Musikverein Kupprichhausen ist. Bereits als Zwölfjähriger trat er 1947 als Aktiver in die damalige Musikkapelle ein, war 30 Jahre lang aktiver Musiker und von 1962 bis 1982 deren musikalischer Leiter. Von 1982 bis 1989 war er Vorsitzender des neu gegründeten Musikvereins. Bis heute ist Karl Noe ein treuer Fan und Förderer des Vereins.

Vorsitzende Karin Körner dankte Karl Noe für sei beispielhafte Wirken für den Verein in den zurückliegenden 75 Jahren und überreichte ihm die von Verein verliehene Dankurkunde sowie einen Präsentkorb.

Die anstehenden Neuwahlen wurden von Bürgermeisterin Heidrun Beck durchgeführt. In ihren Grußworten dankte sie dem Musikverein und der Kapelle für das Engagement in der Dorfgemeinschaft, der Stadt sowie der Region. Sie freue sich schon heute beim geplanten „Open Air“ der Musikkapelle mit dabei sein zu können. Dem Verein und der Kapelle wünschte sie auch weiterhin eine weiterhin erfolgreiche, pandemiefreie Zukunft.

Das neue Führungeteam

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Für ein Jahr wurden gewählt: Vorsitzender Hilmar Hehn, Erster Schriftführer Chris Kuba (bisher Wilfried Haun), zweite Kassiererin Theresa Withopf (bisher Chris Kuba), Beisitzerin Antonia Noe (bisher Franziska Schuster), Beisitzer Michael Körner und Kassenprüfer Thomas Kilian.

Für weitere zwei Jahre wurden gewählt: Vorsitzende Karin Körner, zweiter Schriftführer Wilfried Haun (bisher Adi Schuster), erster Kassierer Ernst Gruber. Beisitzer Jens Heffner, Beisitzerin Melissa Belz (bisher Theresa Hellinger) und Kassenprüfer Alois Hönninger.

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Adelheit und Franziska Schuster dankte Vorsitzende Karin Körner für ihren langjährigen Einsatz mit einem Präsent.