Nachhaltig im Sinne der Schöpfung leben

Unter dem Motto „Jeder Schritt, jeder Baum zählt“ fand der erste Boxberger Klima-Pilgerweg statt.

Boxberg. Bei sonnigem Wetter besuchten über 50 Interessierte zunächst die Andacht in der Kulturkirche in Unterschüpf. Zu den Stationen in Boxberg und im Wölchinger Westertal kamen weitere Familien dazu.

An die Nachkommen denken

Michael Hökel informierte an einer Statio n des ersten Klima-Pilgerwegs über die Arbeit der Nabu Boxberg und gab Tipps für das Anlegen von Hausgärten. © Dr. Dieter Thoma

Pfarrer Dr. Heiner Kücherer eröffnete den Klima-Pilgerweg. Er zitierte aus dem Appell der Kirchenführer der katholischen, orthodoxen und anglikanischen Christenheit zur Schöpfungsbewahrung. Der evangelische Pfarrer betonte, Klimaschutz sei die Schlüsselfrage der gegenwärtigen Generation. Das Schriftwort „Wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen auch leben können“ (5. Mose 30,19) bedeute heute, sozial-ökologische Regeln und wirtschaftliche Freiheit nicht gegeneinander auszuspielen. „Wir müssen so leben, dass andere neben und nach uns auch leben können“, sagte Kücherer.

Die Andacht wurde mit A-Cappella Gesang des Ensembles „Fortuoso“ mit Elke Timm (Sopran), Sabine Steinmetz (Alt), Paul Thimm (Tenor) und Wilfried Bauch (Bass) umrahmt. Sehr beeindruckend war dabei die verjazzte Version des Volkslieds „Kuckuck ruft’s aus dem Wald“. Beschwingt machten sich die Teilnehmer der Andacht auf den Weg zu den Stationen.

Zwischen Unterschüpf und Schweigern sprach Dr. Dieter Thoma über Klima, Landwirtschaft und Bio-Landbau. Er sah die Landwirtschaft als Täter und Opfer: Sie hänge vom Klima ab, beeinflusse das Klima oft negativ und werde vom Klimawandel betroffen. Der biologische Landbau verstehe den Hof als eine Art Betriebsorganismus, betone das Wirtschaften im Kreislauf. Die Tierhaltung sei an die Betriebsfläche angepasst, werde vom eigenen Futter ernährt, dünge die eigenen Flächen. Pflanzenanbau und Fruchtfolgen seien vielfältig, meinte Thoma. Der flächendeckende Arten-Rückgang sei großteils der industrieartigen Landwirtschaft geschuldet, die großflächig mit Mineraldünger, Monokulturen, Spritzmitteln (meist lebenstötenden Bioziden) arbeite. Die Agrarpolitik fördere noch immer mehr die industrieartige Landwirtschaft, Massentierhaltung, das Wachsen oder Weichen. Die Methoden des Bio-Landbaus seien klimaschonender. „Wir kommen ursprünglich aus der Bio-Landwirtschaft und wir müssen wieder dahin“, so Thoma.

Gardis Jacobus-Schoof verdeutlichte mit ihrem Text „Unterwegs“, dass angesichts der deutlich gewordenen planetaren Grenzen nur gemeinsam im Unterwegssein bewussteres klimaschonenderes Verhalten eingeübt werden könne. Es gehe um Lernen voneinander und miteinander. Neue Schritte im Sinn des biblischen Auftrags des Bewahrens stünden an.

Elmar Müller informierte an der Festhalle Schweigern über das Alter und die Entwicklung von Schweigern. Derzeit wohnen gut 1050 Personen im Ort, Tendenz steigend.

Links und rechts der Bahnlinie wanderten die Pilgernden weiter. An der Mediothek Boxberg zeigten Iris Beyer, Martina Rauch und Sabine Seifert vom Verein Akzente, wie sich Haushaltsreiniger selbst herstellen lassen. Interessierte konnten aus Kernseife Flüssigseife machen oder Efeublätter zu Waschmittel verarbeiten.

Ilona Wild präsentierte einen Büchertisch mit Medien zur „Nachhaltigkeit“. Auf einer Wandtafel sammelte sie symbolische Fußabdrücke mit Antworten auf die Frage: „Was tun Sie/tust Du schon für das Klima?“ Diese Ideenbörse steht nun in der Mediothek, weitere Antworten sind willkommen.

Kirsti Wesslein und Christiane Weber offerierten am Gemeindehaus ein veganes Barbecue: gegrillte Spieße mit Tofuwürfeln und gespendetem Gemüse aus Boxberger Gärten; dazu Kostproben von heimischem Apfelsaft und Wasser. Klimaschutz beginnt auch bei der Ernährung.

Tier- und Pflanzenwelt im Blick

Weiter ging es in Richtung Westertal. Forstamtsleiter Frank Löffler referierte über den Zustand und Umbau des Waldes allgemein und im Boxberger Raum. Die trockenen Jahre hätten vor allem Fichten und Buchen sehr zugesetzt. Grafiken und Fotos illustrierten seinen Vortrag. Viele Baumpflanzen mit Namensschildern hatte Familie Löffler aufgestellt. Wer mochte, konnte einen Setzling zum Pflanzen mitnehmen.

Michael Hökel erläuterte an einem facettenreichen Infostand die Arbeit des Nabu Boxberg, Alternativen zu Schottergärten sowie die Bedeutung von Staren. Ihm assistierten Sabine Semrau und Wilfried Keller. Wer wollte, konnte bei Werner König einen Nistkasten für Stare mitnehmen, bei Claudia Schlör ein Ohrenzwicker-Häuschen bauen.

Den spirituellen Abschluss des Tages gestaltete Pfarrer Philipp Hocher von der Evangelischen Kirchengemeinde Boxberg/Wölchingen. Er betonte, es sei wichtig, eine verantwortungsvolle Haltung zum Thema Klimawandel einzunehmen und Hoffnung zu bewahren. Lieder des Weltgebetstags-des Frauenchors Boxberg unter Leitung von Christiane Weber rundeten die eindrucksvolle Veranstaltung ab.